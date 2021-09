Lisa de BLACKPINK revela la lista de canciones de 'Lalisa'

Con solo unos días para el lanzamiento de “Lalisa”, Lisa de BLACKPINK les está dando a los fanáticos del K-Pop un vistazo de lo que obtendrán cuando llegue su ansiado álbum debut en solitario.

Lisa así como la página de Twitter oficial de la famosa girlband compartieron un póster que anunciaba la lista de canciones para el proyecto de la joven idol en las redes sociales este domingo (5 de septiembre).

Anteriormente en La Verdad Noticias, te compartimos el póster con la letra del álbum en solitario de LALISA que encantó a los fans del K-Pop; ahora, la estrella reveló la lista completa de canciones del álbum que te revelamos a continuación.

Traclist del álbum de Lisa de BLACKPINK

Tracklist de LALISA

Lalisa, que se lanzará este 10 de septiembre, contará con dos nuevas canciones: la canción principal "Lalisa" y "Money". Las versiones instrumentales de ambas canciones también se incluirán en el lanzamiento.

A una semana del lanzamiento del teaser de su álbum en solitario LALISA, el nuevo póster revela que la canción "Lalisa" tiene letra de Teddy y Bekuh Boom y fue compuesta por ellos y 24; 24 también arregló la pista.

Su otro sencillo, "Money" tiene letra de Bekuh Boom y Vince y fue compuesta por ellos y R.Tee; 24 y R.Tee arreglaron la pista. El sábado, BLACKPINK también publicó un póster con letras que mostraba la frase "Catch Me If You Can".

En las últimas semanas, Lisa compartió avances de Lalisa, luego de confirmar su fecha de lanzamiento. La estrella interpretará "Lalisa" en The Tonight Show protagonizada por Jimmy Fallon el día del lanzamiento (10 de septiembre).

¿Cuántos idiomas habla Lisa de BLACKPINK?

La rapera de BLACKPINK habla 4 idiomas

Entre las 5 cosas que debes saber sobre Lisa de Blackpink te revelamos que habla un total de 4 idiomas: Tailandés, coreano, inglés y japonés gracias a lo cual puede conectar con sus fans en más de un país.

