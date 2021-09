Lisa de BLACKPINK lanza póster con la letra de su álbum en solitario LALISA

Después de la serie de teasers carismáticos, Lisa de BLACKPINK ha lanzado un nuevo póster con la letra de su próximo sencillo debut en solitario el 5 de septiembre a la medianoche KST. Lisa dice Catch Me If You Can (Atrápame si puedes) en este póster lírico.

Mientras tanto, se llevará a cabo una cuenta regresiva en vivo en VLive el 9 de septiembre a las 11 PM EST (10 de septiembre a las 12 PM KST) antes del lanzamiento completo de su álbum en solitario titulado LALISA.

Lisa Manoban ya superó las 100,000 copias de pedidos anticipados en un lapso de 27 horas en Ktown4U, rompiendo el récord como la artista femenina de K-pop más rápida en hacerlo. Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo sobre BLACKPINK, MONSTA X y más estrenos de K-Pop en septiembre de 2021.

Lisa de BLACKPINK lanza póster del sencillo LALISA

"Catch Me If You Can" - Nuevo póster lírico de LALISA

El nuevo póster que puedes ver arriba, destacó la frase "Catch Me If You Can” y la cantante Lisa también compartió otros adelantos de su primera canción en solitario a través de su cuenta oficial de Instagram @lalalalisa_m.

¿Cuándo será el solo de Lisa BLACKPINK?

El solo de Lisa Manoban “LALISA” está programado para debutar el 10 de septiembre a las 12 AM (EST). El fandom del grupo de K-Pop femenino, mejor conocido como BLINK, podrá ver todos los teasers junto con el sencillo oficial en el canal de YouTube de BLACKPINK.

Desde su debut con YG Entertainment en 2016, BLACKPINK a menudo ha sido citada como uno de los grupos de chicas más populares entre los fanáticos internacionales del K-Pop. Esto pareció ayudar a construir una sólida base de seguidores globales para conquistar países occidentales como los Estados Unidos.

Recordando que Lisa de BLACKPINK cambió su nombre Pranpriya por decisión de sus padres, su popularidad ahora explorará el mercado musical como solista tailandesa y demostrará por qué ella merece ser apodada la verdadera Thai Princess.

