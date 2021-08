As If It's Your Last de BLACKPINK es una de esas canciones que llegó para marcar a una nueva generación, siendo el K-Pop la nueva sensación entre los adolescentes de nuestra actualidad.

Es bien sabido que la sensación musical recae en la industria del K-Pop, dichas agrupaciones nos tienen acostumbrados a espectaculares coreografías como el de BLACKPINK, Kill this love que salió al mercado hace un par de años.

As If It's Your Last letra en coreano

Integrantes de BLACKPINK

La letra de las canciones de BLACKPINK son en su mayoría en coreano, tal es el caso de As If It's Your Last.

마지막처럼 [As If It's Your Last]

너 뭔데 자꾸 생각나

자존심 상해 애가 타

얼굴이 뜨겁고 가슴은 계속 뛰어

내 몸이 맘대로 안 돼 어지러워



넌 한 줌의 모래 같아

잡힐 듯 잡히지 않아

넌 쉽지 않은 걸 그래서 더 끌려

내 맘이 맘대로 안 돼 어이없어



지금 너를 원하는 내 숨결이 느껴지니

널 바라보고 있어도 missing you

서툰 날 won’t you set me free



Baby 날 터질 것처럼 안아줘

그만 생각해 뭐가 그리 어려워

거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게

마지막 사랑인 것처럼



마지막처럼 마-마-마지막처럼

마지막 밤인 것처럼 love

마지막처럼 마-마-마지막처럼

내일 따윈 없는 것처럼



Uh I’ma fall in love baby

You gon' finna catch me

Uh, give you all of this baby

Call me pretty and nasty

'Cause we gonna get it, my love

You can bet it on black

We gon' double the stack on them, whoa!

I be the Bonnie and you be my Clyde

We ride or die X's and O's



시간은 흘러가는데 마음만 급해지지

내 세상은 너 하나만 missing you

서툰 날 won’t you set me free



Baby 날 터질 것처럼 안아줘

그만 생각해 뭐가 그리 어려워

거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게

마지막 사랑인 것처럼



마지막처럼 마-마-마지막처럼

마지막 밤인 것처럼 love

마지막처럼 마-마-마지막처럼

내일 따윈 없는 것처럼



One two three 새로운 시작이야

절대 뒤돌아보진 않을 거니까

날 너에게 던지면 너는 날 꼭 잡아줘

세상은 우릴 꺾지 못할 테니까



BLACKPINK in your area



Baby 날 터질 것처럼 안아줘

그만 생각해 뭐가 그리 어려워

거짓말처럼 키스해줘 내가 너에게

마지막 사랑인 것처럼



마지막처럼 마-마-마지막처럼

마지막 밤인 것처럼 love

마지막처럼 마-마-마지막처럼

내일 따윈 없는 것처럼 love

Pronunciación de As If It's Your Last de BLACKPINK

Gracias al fenómeno mundial que han sido BLACKPINK, muchas jóvenes están interesadas en la cultura coreana y sobretodo en la pronunciación del idioma.

Letra en Español de As If It's Your Last de BLACKPINK

Un poco de eso

Un poco de esto

Un poco de eso

Dame, dame, dame un po-, dame un po-

(Dame un poco de eso)

¿Quién eres tú para hacerme seguir pensando en ti?

(Dame un poco de esto)

Esto hirió mi orgullo, me estoy quemando

Mi cara se pone roja y mi corazón sigue acelerado

No puedo controlarme, me estoy mareando

(Dame un poco de eso)

Eres como un puñado de arena

(Dame un poco de esto)

Creo que te tengo, pero te deslizas de mis manos

No eres fácil de atrapar, así que te quiero más

No puedo controlar mi corazón, es ridículo

¿Puedes sentir en mi aliento?

Te quiero ahora

Incluso cuando te miro

Te extraño

Soy mala en esto, ¿no me puedes liberar?

Amor, abrázame fuerte como si pudiera estallar

Deja de pensarlo, ¿qué tiene de difícil esto?

Bésame como si fuera demasiado bueno para ser verdad

Como si yo fuera tu último amor

Como si fuera tu último, como si fuera tu último

Como si esta fuera nuestra última noche, amor

Como si fuera tu último, como si fuera tu último

Como si no hubiera un mañana, amor

Uh, voy a enamorarme, amor

Me vas a atrapar

Uh, te daré todo esto, amor

Llámame hermosa y traviesa

Porque lo conseguiremos

Mi amor, puedes apostarlo en negro

¡Vamos a doblar sus apuestas, wow!

Yo seré la Bonnie y tú serás mi Clyde

Huimos o morimos

Besos y abrazos

El tiempo sigue pasando

Me estoy desesperando

Mi mundo eres tú

Te extraño

Soy mala en esto, ¿no me puedes liberar?

Amor, abrázame fuerte como si pudiera estallar

Deja de pensarlo, ¿qué tiene de difícil esto?

Bésame como si fuera demasiado bueno para ser verdad

Como si yo fuera tu último amor

Como si fuera tu último, como si fuera tu último

Como si esta fuera nuestra última noche, amor

Como si fuera tu último, como si fuera tu último

Como si no hubiera un mañana, amor

Uno, dos, tres

Es un nuevo comienzo

No volveré a mirar atrás

Si me lanzo hacia ti

Por favor, atrápame

El mundo no puede derribarnos

BLACKPINK en tu área

BLACKPINK en tu

Amor, abrázame fuerte como si pudiera estallar

Deja de pensarlo, ¿qué tiene de difícil esto?

Bésame como si fuera demasiado bueno para ser verdad

Como si yo fuera tu último amor

Como si fuera tu último, como si fuera tu último

Como si esta fuera nuestra última noche, amor

Como si fuera tu último, como si fuera tu último

Como si no hubiera un mañana, amor

En diversos canales de Youtube podemos encontrar muchos vídeos donde explican paso a paso junto a letra de las canciones su debida pronunciación.

¿Dónde grabaron As If It's Your Last?

En el caso del videoclip oficial de As If It's Your Last, las chicas confirmaron que una parte si fue filmado en set interior y otra en las instalaciones de Universidad de Kyunghee.

La escena donde las chicas bailan delante de unas columnas rosas pertenece al escenario del Anfiteatro de la Universidad de Kyunghee, según fue confirmado por Jisoo de BLACKPINK.

Es así como As If It's Your Last de BLACKPINK se convirtió en el tema favorito de las chicas y fieles seguidoras de esta agrupación.

