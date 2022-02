Lee Yoo-mi en Everyone Is There, El Juego del Calamar y más K-Dramas

Lee Yoo-mi en El Juego del Calamar, Everyone Is There y más K-Dramas

Debido al éxito internacional de la serie coreana El Juego del Calamar (Squid Game), la joven actriz Lee Yoo-mi conquistó a la audiencia internacional como la jugadora número 240, Yi Jeon. Hoy, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber de su carrera actoral, K-Dramas y películas.

Según información de Kmagazine, Lee Yoo Mi creció en popularidad a nivel mundial por su personaje en Squid Game y recientemente en la adaptación del Webtoon Estamos Muertos (All of Us Are Dead) en Netflix. También puedes ver a Lee Yoo-mi en Everyone Is There y otra lista de programas de TV.

Lee Yoo-mi en Everyone Is There y más K-Dramas

Lee Yoo-mi interpretó a Lee Gyu Jin en Everyone Is There. La cadena tvN estrenó el programa el 16 de enero de 2020 con dirección de Ryoo Seung Jin y guión de Son Ho Young. Drama Fandom describe la historia de Everyone Is There como tal:

“Soo Yeon, una estudiante de secundaria, decide suicidarse para terminar con la intimidación que sufre en la escuela, cuando aparece un salvador. Una mujer castiga a los matones en nombre de Soo Yeon y la salva de la realidad del infierno”.

¿Qué edad tiene Lee Yoo Mi?

Foto: Lee Yoo Mi de Squid Game y Estamos Muertos

Lee Yoo Mi tiene 27 años de edad, ya que nació el 18 de julio de 1994 en Jeonju, Corea del Sur. Su carrera como actriz empezó en la televisión con el K-Drama Tae Hee, Hye Kyo, Ji Hyun en 2009. Otros doramas en los que trabajó Yoo-mi son:

The Night Watchman

OK to be Sensitive

Doctor John

El Juego del Calamar

Estamos Muertos

Podemos ver a Lee Yoo-mi en Everyone Is There, junto contras películas como Rough Play, Whisper Whisper y Young Adults Matter. Esta última le otorgó el galardón de Mejor Nueva Actriz. Esto es lo que debes saber de la estrella de El Juego del Calamar.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!