Lee Se Hee y DO de EXO están en pláticas para un nuevo K-Drama

Lee Se Hee y D.O de EXO están en pláticas para un nuevo K-Drama

El 14 de febrero, se informó que Lee Se Hee recibió una oferta para protagonizar True Swordsmanship (título literal) de KBS 2TV y lo está revisando positivamente. En respuesta a la noticia, la agencia de la actriz confirmó que era cierto.

“True Swordsmanship” es una historia sobre un fiscal armado con malos modales y delincuencia que imparte justicia indecorosa para los débiles y las víctimas. Este destruye de manera refrescante toda la corrupción en la organización de la fiscalía y la República de Corea.

El miembro de EXO “D.O”, de nombre real Do Kyung-soo, también está actualmente en conversaciones para protagonizar el drama como Jin Jung, un fiscal delincuente. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que DO de EXO y Won Jin Ah completan la filmación de la película Secret.

¿Qué pasó con DO de EXO?

D.O de EXO terminó su servicio militar en enero de 2021. Durante el año pasado, lanzó nueva música en solitario con el sello SM Entertainment y se preparó para regresar al mundo de la actuación con la película “Secret”. En enero de 2022, Do Kyung-soo de EXO y Crush cantan el sencillo Beautiful en la boda de Park Shin Hye.

Por otra parte, la actriz Lee Se Hee aparece en el drama de KBS2, Young Lady and Gentleman. También puedes ver a Se hee en series como Real Sword Battle (2022), Live On (2020), Love Revolution (2020), Kiss Ghost (2020), Kiss Scene in Yeonnamdong (2019), Catch The Ghost (2019), entre otros más.

¿Cuándo sale el dorama True Swordsmanship?

Fotos: Lee Se Hee y D.O de EXO

“True Swordsmanship” está programado para comenzar a filmarse en la primera mitad de 2022. ¿Estás emocionado de ver a DO de EXO y Lee Se Hee protagonizar este nuevo drama? Mientras esperamos más información, te recordamos que puedes ver a DO del grupo de K-Pop EXO en el drama de Netflix, Mi Príncipe de 100 Días.

