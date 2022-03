Lee Sang Yup agradece a Jin de BTS por invitarlo al concierto

Lee Sang Yup agradece a Jin por invitarlo al concierto PTD On Stage Seoul

El 11 de marzo, Lee Sang Yup compartió que la pasó muy bien en el Día 1 de BTS Permission To Dance On Stage - Seoul a través de su Instagram. El actor fue visto posando con una chamarra morada en su asiento y también levantó un cartel hecho por fans con la cámara apuntando hacia el escenario.

El actor surcoreano escribió: "#LivingUpToTheirName #BTSForeverTheBest #ARMYWhoBecameOneAgainTambiénTheBest #ThankYouSeokJin #AcceptMyFormalBowOfGratitudeNextTimeWeMeet".

Mientras tanto, los fanáticos notaron que el actor Lee Sang Yup agradeció al miembro de Bangtan Sonyeondan, Jin, por invitarlo al concierto de Seúl, ¡y ahora se preguntan cómo el actor conoció al Worldwide Handsome!

¿Cuándo es el concierto de BTS en Seúl 2022?

Foto: HYBE / Bangtan Sonyeondan en concierto

Rm, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se presentaráb en el Estadio Olímpico de Seúl los días jueves 10 de marzo (Día 1 de concierto presencial + transmisión en vivo vía online), sábado 12 de marzo (Día 2 de concierto presencial + proyección en cines seleccionados) y domingo 13 de marzo (Día 3 de concierto presencial + transmisión en vivo vía online).

Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo sobre el concierto PTD On Stage Seoul, desde los precios de los boletos hasta los horarios para ver en vivo. A continuación, te dejamos una lista con las canciones que interpretó el septeto de K-Pop durante el Día 2:

“On”

“Fire”

“Dope”

“DNA”

“Blue & Grey”

“Black swan”

“Blood sweat & tears”

“Fake love”

“Life goes on”

“Boy with luv”

“Dynamite”

“Butter”

“Telepathy”

“Outro: Wings”

“Stay”

“So what”

“Idol”

“Home” (Encore)

“Anpanman″ (Encore)

“GoGo” (Encore)

“Permission to dance” (Encore)

Las canciones "Airplane pt2", "Bapsae" y "Disease" se reemplazaron por "Anpanman" y "Go Go" en el Día 2 de BTS Permission To Dance On Stage Seoul. Por otra parte, Lee Sang Yup es un actor surcoreano de 38 años que ha participado en K-Dramas como Eve's Scandal (2022), On The Verge Of Insanity (2021) y Traces of Love (2020).

