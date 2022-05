Lee Sang Yeob y Jin de BTS usan zapatos a juego mientras juegan al golf juntos

Jin de BTS (Kim Seok Jin), se reunió recientemente con el actor surcoreano Lee Sang Yeob (While You Were Sleeping). Los dos salieron a jugar golf y Sang Yeob dejó caer una foto de ellos en redes sociales

En la imagen publicada en Instagram, ambos se ven casi como hermanos gemelos con su atuendo similar y zapatos a juego. Poco después de esto, Jin también lanzó un video divertido de sí mismo luchando con el palo de golf:

Jin de BTS junto al actor Lee Sang Yeob

El video mostró a Jin cubierto con una apariencia completamente blanca mientras se lo vio jugando al golf. Haciendo alarde de sus movimientos de golf, se atascó la camisa en el palo de golf mientras seguía ajustando la bola dorada. Al compartir el divertido video, Jin escribió en el pie de foto usando fuentes coreanas:

“Incluso la camisa que se atasca (en el palo de golf) es perfecta”.

En reacción al video y la imagen, BTS ARMY compartió su entusiasmo por ver a Jin y Lee Sang Yeob juntos. Al darse cuenta de que se parecían, un fan escribió: “¡Tienes zapatos a juego!”. “Me acabo de dar cuenta de que parecen gemelos”, agregó otro con un emoji sonriente. "¡Tan dulce!" dijo otro.

Jin fue visto previamente poniéndose al día con el chef surcoreano Baek Jong Won en Instagram. Los dos se unieron durante el almuerzo seguido de bebidas. Una de las imágenes compartidas por Jin con Baek Jon Won los mostró dentro de una habitación mientras posaban para una selfie.

También compartió primeros planos de los platos picantes que disfrutaron y realizaron una sesión de barbacoa al aire libre. En otras noticias, te recordamos que Jin de BTS hace historia en las listas globales del K-Pop con su canción “Yours”, OST para el K-Drama Jirisan que por alguna razón desapareció de Spotify.

Finalmente, La Verdad Noticias te comparte que BTS consta de siete miembros: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. La banda de chicos actualmente está esperando el lanzamiento de su próximo álbum de antología Proof.

El nuevo álbum Proof de BTS, que consta de canciones antiguas y nuevas, se dará a conocer el 10 de junio de 2022. Por otro lado, el actor Lee Sang Yeob será visto próximamente en el K-Drama, Eve. También está protagonizada por el actor Seo Ye Ji.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!