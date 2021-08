¿Lee Min-ho y Yeonwoo de Momoland son pareja?

La agencia de Lee Min Ho, MYM Entertainment, ha negado las especulaciones de que la estrella del K-Drama está saliendo con el ex miembro de Momoland, Yeonwoo. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles sobre el origen de los rumores.

Las noticias sobre la supuesta relación amorosa entre el actor surcoreano de 34 años y la cantante de 25 años, circularon en las redes sociales después de que fueron vistos yendo al cine juntos; según informó Korea Dispatch a través de Soompi hoy, 30 de agosto.

Mientras tanto, la agencia de Yeonwoo, MLD Entertainment, aún no ha abordado los rumores de relación que involucran a la cantante. Por otra parte, te invitamos a leer sobre las novias famosas de actores que también fueron su pareja en las series.

¿Cuál es la novia de Lee Min Ho 2021?

Agencia de Lee Min-ho niega romance con Yeonwoo

Según el informe, Lee Min-ho y Yeonwoo han estado saliendo durante cinco meses y se han unido por sus intereses similares en juegos y películas, afirmaciones que MYM Entertainment etiquetó como "no reales".

“No es cierto que estén en una relación. Son solo conocidos”, enfatizó la agencia en un comunicado a través de Soompi. La agencia surcoreana MYM Entertainment agregó que los dos estaban con otros compañeros cuando fueron fotografiados juntos. “No eran solo ellos dos y había otros amigos presentes en ese momento. No son fotos de una cita”, afirmó MYM.

Sobre Lee Min-ho y Yeonwoo

Yeonwoo debutó como miembro del grupo de chicas de K-Pop Momoland en 2016. Eventualmente anunció su salida del grupo en 2019, citando su deseo de concentrarse en la actuación.

Mientras tanto, Min-ho es conocido por sus papeles en numerosos dramas surcoreanos exitosos como “The King: Eternal Monarch”, "The Heirs", "Legend of the Blue Sea" y "Boys Over Flowers". Anteriormente, informamos que Lee Min Ho adorna la portada de la revista GQ Korea.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!