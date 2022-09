Lee Min Ho y Song Hye Kyo se encuentran en un evento de moda en Nueva York

El 10 de septiembre, se lanzó un video corto de Song Hye Kyo y Lee Min Ho. El Instagram oficial de Madame Figaro Hong Kong también publicó una foto de los dos juntos. Los videos y fotos publicados muestran a Song Hye Kyo y Lee Min Ho asistiendo a un desfile de moda para una marca de lujo en Nueva York, EE. UU.

Las dos personas sentadas una al lado de la otra alardeando de sus imágenes abrumadoras y su aura llama la atención. Mientras tanto, La Verdad Noticias te recuerda que Song Hye Kyo aparecerá en el nuevo original de Netflix de Kim Eun Sook, 'The Glory', y Lee Min Ho se reunirá con los espectadores con su nuevo drama 'Ask the Stars'.

¡A los fanáticos les encantó la colaboración inesperada! Uno dijo, “Song Hye Kyo y Lee Min Ho, el rey y la reina hallyu en un cuadro FINALMENTE”, mientras que otro dijo, “una mirada más cercana a Lee Minho y Song Hye Kyo en el evento Fendi Baguette. El poder que tienen es asombroso”.

Lee Min Ho y Song Hye Kyo juntos

Foto: @madamefigarohk Instagram / Lee Min Ho y Song Hye Kyo

¡Vestidos con atuendos negros, Lee Min Ho y Song Hye Kyo se ven increíbles mientras disfrutan de su tiempo en el desfile de modas! Lee Min Ho obtuvo una gran fama en todo el mundo con su papel de Gu Jun Pyo en 'Boys Over Flowers' (2009), que también le valió el premio al Mejor Actor Revelación en los 45th Baeksang Arts Awards.

Sus notables papeles principales en series de televisión incluyen 'Personal Taste' (2010), 'City Hunter' (2011), 'Faith' (2012), 'The Heirs' (2013), 'The Legend of the Blue Sea' (2016). En 2020 Lee Min Ho protagonizó 'The King: Eternal Monarch' de Studio Dragon, que recaudó 135 millones de dólares.

Te puede interesar: ¿Qué hace Lee Min Ho cuando no está grabando doramas?

Dramas de Song Hye Kyo

Song Hye Kyo ganó popularidad internacional a través de sus papeles protagónicos en los dramas televisivos ‘Autumn in My Heart’ (2000), ‘All In’ (2003), ‘Full House’ (2004), ‘That Winter, the Wind Blows’ (2013), ‘Descendants of the Sun’ (2016), ‘Encounter’ (2018), ‘Now, We Are Breaking Up’ (2021).

Su trabajo cinematográfico incluye 'Hwang Jin Yi' (2007), 'The Grandmaster' (2013), 'My Brilliant Life' (2014) y 'The Queens' (2015). ¿Qué piensas del reencuentro entre Lee Min Ho y Song Hye Kyo? Muchos esperan ver a estas estrellas de K-Dramas de regreso a la pantalla chica.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram