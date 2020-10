Lee Min Ho se une al elenco del drama global “Pachinko”/Foto: Pachinko

¡Lee Min Ho se ha unido oficialmente al elenco de “Pachinko” de Apple TV +! El drama se basa en la novela más vendida de Min Jin Lee del mismo nombre, que sigue a cuatro generaciones de una familia de inmigrantes coreanos, contando su saga que se desarrolla en Corea, Japón y Estados Unidos.

El programa es un proyecto global que contará con coreano, japonés e inglés, y la historia se contará en ocho episodios. La filmación comienza en Corea el 26 de octubre y también planean filmar en Canadá.

Los informes de noticias coreanos describen al personaje de Lee Min Ho, Hansu, como "un comerciante rico y poderoso con vínculos con el crimen organizado".

Continúan afirmando: “Es un oportunista que es fiel a sus propios deseos mientras quiere ser puro en lo que respecta al amor. Es un personaje misterioso que esconde un secreto y persigue un romance prohibido, y juega un papel importante en la historia".

Otros actores que estarán con Lee Min Ho en la nueva serie

Variety afirma que Lee Min Ho se une a un elenco que también incluye a Jin Ha, Anna Sawai, Kim Min Ha, Soji Arai y Kaho Minami.

"Pachinko" está escrita y producida por Soo Hugh, quien también actuará como showrunner. Kogonada y Justin Chon están a bordo para dirigir, con Kogonada dirigiendo los primeros cuatro episodios y es productor ejecutivo de la serie. Chon también dirigirá cuatro episodios, en los que será productor ejecutivo.

Lee Min Ho ha vuelto para conquistar la pantalla. Estuvo retirado del espectáculo para poder cumplir con su servicio militar, pero este año ha regresado con todo/Foto: Erizos

Los derechos de la novela fueron asegurados por Media Res para Soo Hugh. Michael Ellenberg y Lindsey Springer serán productores ejecutivos a través de Media Res. Theresa Kang-Lowe también será productora ejecutiva a través de Blue Marble Pictures. Dani Gorin de Media Res será coproductor ejecutivo, junto con Richard Middleton, David Kim y Sebastian Lee.

Otros papeles notables de Lee incluyen "Boys Over Flowers", "The Heirs", "Gangnam Blues", "Bounty Hunters" y "The King: Eternal Monarch". Está representado por Artist International Group, MYM y el abogado John Maatta. ¿Veras esta nueva serie protagonizada por Lee Min Ho? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.