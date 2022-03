Lee Min Ho protagonizará un nuevo K-Drama junto a Gong Hyo Jin

El medio de noticias surcoreano XSportsNews informó que el actor de Pachinko, Lee Min Ho, ha sido elegido como el protagonista masculino de la próxima comedia romántica Ask The Stars. Junto a él estará la actriz Gong Hyo Jin, conocida por sus papeles en éxitos como Jealousy Incarnate (2016) y When The Camellia Blooms (2019).

La próxima serie girará en torno a un astronauta y un turista, que se conocen y se enamoran mientras este último visita una estación espacial. Lee está listo para interpretar a OB-GYN Gong Ryong, quien se cruza con la astronauta coreano-estadounidense Eve Kim (Gong). El drama coreano se estrenará en algún momento de 2023.

Ask The Stars estará dirigida por el director Park Shin-woo, conocido por su trabajo en It's Okay To Not Be Okay (2020) de Netflix y Lovestruck in the City (2020-21). Mientras tanto, la serie será escrita por el guionista Seo Sook-hyang (Wok Of Love).

En particular, tanto Park como Set se habían asociado previamente con Gong en Jealousy Incarnate en 2016. El próximo papel de Gong en Ask The Stars será el primer proyecto actoral de la actriz de 41 años desde 2019.

Mientras tanto, el actor Lee Min Ho actualmente protagoniza la adaptación de Apple TV+ de la novela más vendida Pachinko de Min Jin Lee como Koh Hansu, un empresario coreano en Japón con conexiones dudosas.

Foto: Lee Min Ho, actor surcoreano

Durante el fin de semana, el también actor de Pachinko, Jin Ha, emitió una disculpa con respecto a su blog ahora eliminado “Korean Flowers in Bloom”, donde subió hasta 90 fotografías de mujeres coreanas de mediana edad y ancianas en 2010 y 2011.

“Fue una violación de la privacidad de las mujeres mayores, y muchos de mis subtítulos eran inapropiados. Lamento profundamente mis acciones y me disculpo por ellas”, escribió el actor.

Por otra parte, La Verdad Noticias informó todo sobre Lee Min Ho y Pachinko, su nuevo dorama con Apple TV. ¿Qué piensas del nuevo drama coreano Ask The Stars? ¿Esperas ver más proyectos de Lee Min Ho en la pantalla chica?

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!