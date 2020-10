Lee Min Ho es el primer coreano en obtener más seguidores en redes sociales/Foto: Somag News

Lee Min Ho se ha convertido oficialmente en la primera celebridad coreana en alcanzar los 20 millones de seguidores tanto en Facebook como en Instagram.

El mes pasado, la agencia de Lee Min Ho, MYM Entertainment, publicó una foto para celebrar que su cuenta de Facebook alcanzó los 20 millones de seguidores.

El 4 de octubre, la cuenta de Instagram del actor también alcanzó los 20 millones de seguidores, y su agencia publicó otra foto para felicitar el logro.

Al 4 de octubre, la cuenta de Weibo de Lee Min Ho también ha alcanzado un total de 28,63 millones de seguidores, mientras que su cuenta de Twitter ha superado los 3 millones de seguidores.

Lee Min Ho sigue siendo el único artista coreano en lograr un registro tan completo, lo que demuestra su continua popularidad.

Lee Min Ho regresó para conquistar internet

Además, ocupó el puesto número 3 entre las celebridades asiáticas en la lista de King Choice de las 100 celebridades asiáticas más atractivas de 2020 con un total de más de 100 millones de votos.

Después de completar su servicio militar obligatorio el año pasado, Lee Min Ho regresó al mundo del drama con "The King: Eternal Monarch". Actualmente está tomando un descanso y revisando varios proyectos.

El actor y cantante surcoreano de 33 años es la nueva sensación de las redes sociales. Su regreso a los K-Dramas ha hecho que su fama crezca aún más/Foto: Nación K-pop

El actor aún no ha anunciado su próximo drama o película coreana. Ha aparecido en un par de anuncios desde el final del programa. Otros proyectos donde hemos visto el talento del actor coreano son The Heirs, Legend of the Blue Sea, Gangnam Blues y Bounty Hunters.

Gracias a su enorme popularidad y su inigualable atractivo físico, la fama de Lee Min Ho sólamente sigue incrementando con el paso del tiempo, por lo que a sus fans no les sorprende que él haya sido la primera estrella coreana en ser la más seguida en redes sociales. ¿Ya sigues a Lee Min Ho en sus redes sociales?, ¿Eres fan del actor?