Lee Min Ho: Todo sobre Pachinko, su nuevo dorama con Apple TV

¿A qué se ha dedicado Lee Min Ho antes de Pachinko en Apple TV? Tras su participación en Boys Over Flowers en 2009, apareció en 2017 como Jun Ji-hyun en el dorama Legend of The Blue Sea además de aparecer en Mysterious Fighter Project A en 2018 y Wiretap en 2019.

Este año Lee Min Ho estuvo en The King: Eternal Monarch, el cual fue considerado uno de los shows coreanos más anticipados debido a su alto presupuesto. Tras esto el actor dejó ver en Instagram que se encuentra trabajando en un proyecto titulado simplemente “The Project”, el cual ha resultado tratarse del dorama Pachinko para Apple TV.

Lee Min Ho provocó expectativa al subir una imagen en Instagram de su nuevo proyecto: el dorama histórico Pachinko para Apple TV.

De acuerdo a información de Variety, la producción de este nuevo dorama comenzó el pasado 26 de octubre y contará una historia en coreano, japonés e inglés. ¿Significa esto que escucharemos a Lee Min Ho hablando inglés? Solo el tiempo lo revelará pero estamos seguros que su actuación en Pachinko recibirá elogios.

¿Qué es Pachinko? El nuevo dorama de Lee Min Ho

De acuerdo con la información dada a conocer por Apple TV, Pachinko será un relato histórico épico con iguales partes de romance, acción y drama, lejos de los K-Drama adolescentes en los que Lee Min Ho suele participar.

Estamos ansiosos por ver Pachinko, lo nuevo de Lee Min Ho para Apple TV que promete mostrarnos un lado del actor diferente a los doramas adolescentes que ha protagonizado.

El dorama de Pachinko está basado en el finalista del mismo nombre del Premio Nacional Literario de 2017 escrito por el autor coreano-americano Min Jin Lee. Su historia sigue a una familia coreana que emigra a Japón y sus posteriores experiencias con el racismo mientras intentan contruirse una vida para si mismos en aquel país.

En Pachinko, Lee Min Ho interpretará a Koh Hansu, un hombre coreano adoptado por una adinerada familia japonesa. En La Verdad Noticias esperamos ver más de este actor y te mantendremos informado sobre cualquier novedad de este ambicioso dorama para Apple TV.