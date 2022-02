Lee Jung Jae de El Juego del Calamar firma con agencia de Estados Unidos

El 26 de febrero KST, la agencia coreana de Lee Jung Jae, Artist Company, anunció: “Lee Jung Jae ha firmado un contrato con la agencia estadounidense CAA (Creative Artists Agency)”.

Creative Artists Agency es una de las agencias de deportes y talentos más grandes de los Estados Unidos, y su lista de clientes repleta de estrellas incluye grandes nombres como Brad Pitt, Tom Hanks, Meryl Streep, George Clooney y el director Steven Spielberg.

“Con la red global de CAA como base, Lee Jung Jae se volverá aún más activo en el mercado global, incluido Estados Unidos”, declaró Artist Company. “No solo estará activo como actor, sino también como productor y director”. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Lee Jung Jae abre su cuenta de Instagram, donde supera los 5.2 millones de seguidores.

Foto: Netflix / Lee Jung Jae en El Juego del Calamar

Si bien Lee Jung Jae ha sido un actor de la lista A en Corea durante años, recientemente entró en el centro de atención internacional debido a su papel protagónico en la exitosa serie El Juego del Calamar (Squid Game), que se convirtió en un fenómeno mundial después de su lanzamiento el año pasado.

Además de convertirse en el primer actor asiático en ser nominado a Actuación Sobresaliente por un Actor Masculino en los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG), también fue nominado a Mejor Actor en los Globos de Oro, los Premios Critics Choice y los Premios Gotham.

Deadline informó que Lee Jung Jae aparece en las películas coreanas Deliver Us From Evil, The Face Reader, Doraemon the Movie: Nobita’s Treasure Island y la franquicia Along With The Gods.

El año pasado, el actor Lee Jung Jae también apareció en The Late Show With Stephen Colbert y The Tonight Show With Jimmy Fallon. Tras firmar con Creative Artists Agency, sus millones de fanáticos están emocionados por sus futuros proyectos.

