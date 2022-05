Lee Jung Jae de 'El Juego del Calamar' debuta como director en Cannes

La estrella de El Juego del Calamar (Squid Game), Lee Jung Jae, hizo su debut como director con el thriller de acción y espionaje "Hunt", que se estrenó este viernes en la 75ª edición del Festival de Cine de Cannes.

En el Grand Theatre Lumiere, la sede principal del festival de cine más prestigioso del mundo, Hunt se proyectó por primera vez como parte de la sección Midnight Screening que no es competencia y recibió una ovación de pie de tres minutos.

Lee Jung Jae de El Juego del Calamar, quien también protagonizó la película, y el actor principal Jung Woo-sung se pararon juntos y agradecieron a la audiencia. Aplaudieron y vitorearon la película de 131 minutos que describe la guerra de inteligencia entre Corea del Sur y Corea del Norte durante el régimen militar en la década de 1980.

Hunt, una película de Lee Jung Jae

“'Deseo que todos hayan disfrutado la película. ¡Gracias, merci beaucoup!', dijo Lee Jung Jae después de la proyección”.

La Verdad Noticias te comparte que "Hunt" es una historia sobre dos agentes de inteligencia rivales en Corea del Sur, Pyong-ho (Lee) y Jung-do (Jung), que persiguen por separado a un espía norcoreano que filtra información ultrasecreta que podría poner en peligro la seguridad nacional. Pero finalmente los dos descubren un complot para asesinar al presidente de Corea del Sur.

Es la primera película de Lee en la que trabaja detrás de la cámara en su carrera de actor de 30 años, durante la cual ha protagonizado unas 40 películas y series de televisión.También escribió el guión de su primera película.

"Hunt" es también su primer proyecto después de la sensación mundial Squid Game de Netflix, que le valió una serie de importantes premios de actuación en los Estados Unidos, incluido el de mejor actor principal en los Screen Actors Guild Awards, SAG Awards 2022.

Según una entrevista con el Festival de Cine de Cannes el jueves, el director y actor de 49 años dijo que había sido elegido por primera vez como protagonista hace unos cuatro años.Pero decidió escribir y dirigir la película, ya que lo conmovió la historia de los dos personajes principales que toman decisiones por una causa mayor.

“Busqué un guionista y un director con una visión creativa similar, pero al final no pude encontrar uno, así que me di a la tarea de escribir el guión yo mismo”, dijo."El elemento en el que más me concentré fue establecer motivaciones convincentes para cada personaje".

Dijo que su película parece centrarse en el conflicto intercoreano que duró décadas, pero trató de arrojar luz sobre las malas acciones cometidas por unos pocos en el pasado para instigar a las personas a hacer noticias falsas, propaganda o manipulación política.

"Esta película no trata solo de lo que sucede en Corea, sino también de detener todos los conflictos en el mundo", dijo."Me gusta pensar que esta película trata más sobre personas que trabajan para corregir sus ideologías mal concebidas, en lugar de contar una historia sobre Corea del Norte y Corea del Sur". Puedes seguir a Lee Jung Jae en Instagram.

