Lee Jong Suk vende una propiedad ubicada en Hannam en USD 3.21 millones

De acuerdo a lo que La Verdad Noticias pudo averiguar, el 9 de febrero de 2021, se publicaron informes, en Corea del Sur, que a principios de enero de 2021, el actor Lee Jong Suk vendió su propiedad, que es un edificio de 154.88 metros cuadrados (alrededor de 1.667 pies cuadrados) ubicado en el lujoso barrio de Hannam-dong en Seúl.

La propiedad se vendió por KRW 3.590 millones (USD 3.21 millones), pero cuando Lee Jong Suk compró el edificio en marzo de 2018, estaba valorado en alrededor de KRW 3 mil millones (USD 2.69 millones).

Esto quiere decir que no vendió el edificio a un precio extremadamente más elevado que el que pagó originalmente, por lo que muchos señalan que pudo vender el edificio en Hannam a un precio más alto en comparación con el precio de compra, pero según algunas fuentes, el actor no obtuvo una gran ganancia debido a algunos gastos.

Estos gastos son la tarifa de remodelación y los impuestos que gastó antes para venderlo. Sin embargo, Lee Jong Suk no sufrió una pérdida total de inversión en algunas de sus propiedades.

El el protagonista de "Romance Is a Bonus Book", ya era dueño de otro edificio en Sinsa-dong donde se encontraba su café-restaurante llamado '89 Mansion'. Lamentablemente, el actor decidió vender el edificio debido a la pandemia de COVID-19. Según los informes, en solo cuatro años, el actor obtuvo una gran ganancia con este acuerdo. De hecho, ganó aproximadamente USD 1,83 millones cuando vendió el edificio en Sinsa.

Humildes comienzos de Lee Jong Suk como actor

El actor y modelo surcoreano Lee Jong Suk nació el 14 de septiembre de 1989 (actualmente con 31 años) comenzó su carrera en la industria del entretenimiento en 2005 como modelo de pasarela. Era conocido por ser el modelo masculino más joven en participar en la Semana de la Moda de Seúl a la edad de 15 años. Desde entonces, Lee Jong Suk ha aparecido en numerosos desfiles de moda.

Lee Jong Suk vende su edificio, ¿buena o mala inversión?

Durante tres meses, el actor se entrenó como miembro de un grupo ídolo y pudo firmar con una agencia para su debut. Sin embargo, no continuó con dicha agencia ya que rompieron su promesa de debutarlo como actor.

Finalmente, en 2010, Lee Jong Suk hizo su debut oficial como actor en la serie de televisión surcoreana Prosecutor Princess. Después de esto, hizo su debut en la pantalla grande en la película de terror Ghost.

El nombre de Lee Jong Suk se hizo ampliamente reconocido en la industria cuando protagonizó dramas exitosos, como School 2013 (2012) I Can Hear Your Voice (2013), Doctor Stranger (2014), Pinocchio (2014), W (2016), While You Were Sleeping (2017), The Hymn of Death (2018) y Romance Is a Bonus Book (2019).

El actor se alistó para su servicio militar obligatorio el 8 de marzo de 2019 y fue dado de baja el 2 de enero de 2021. Lee Jong Suk acaba de regresar del ejército y los proyectos se están acumulando para el actor.

Actualmente se está preparando para su regreso con la película 'The Witch: Part 2', que está programada para transmitirse este año (2021). ¡Seguramente, los fanáticos no pueden esperar para presenciar la versatilidad de actuación de Lee Jong Suk una vez más!

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Instagram y mantente informado.