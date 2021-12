Lee Hyun Woo reemplaza a Kim Seon Ho en Dog Days

La película coreana Dog Days cuenta la historia de personas conectadas a través de perros en un hospital veterinario, se conocen, se consuelan y comparten sus corazones. El elenco principal se ha completado, pero no contará con la participación de Kim Seon Ho (El amor es como el cha cha chá).

La película es el debut como director de Kim Deok Min, quien fue asistente de dirección de 'That's My World', y está programado para comenzar la producción este mes. El martes 14 de diciembre, uno de los medios de comunicación de Corea del Sur, informó en exclusiva que Lee Hyun Woo recibió recientemente una oferta para el papel de la película.

En noticias relacionadas, el actor Kim Seon Ho sería reemplazado por Ahn Bo Hyun en el K-Drama 2 O'Clock Date. Lo anterior, tras protagonizar un escándalo con su ex novia y ser casi “cancelado” del mundo del entretenimiento coreano.

Acerca de la película Dog Days

Foto: Lee Hyun Woo y Kim Seon-ho

La película surcoreana Dog Days aún no tiene fecha de estreno, según información de MyDramaList en su sitio web oficial. El filme describe la historia del crecimiento de varias personas en la vida con sus mascotas.

Esta película también está protagonizada por la actriz Youn Yeo Jung, el actor Yoo Hae Jin y el actor estadounidense de sangre surcoreana Daniel Henney. Previamente, Kim Seon-ho decidió retirarse de la película debido a la controversia sobre su relación personal con su exnovia en octubre pasado.

La Verdad Noticias te comparte que Dog Days es una película ómnibus y el director que se encargará de ello es Kim Deok Min. Puedes ver películas o dramas coreanos en la plataforma Netflix o similares como Rakuten Viki y Kocowa.

¿Quién edad tiene Lee Hyun Woo?

Lee Hyun Woo tiene 28 años de edad, ya que nació el 23 de marzo de 1993. Se le conoce por haber actuado en dramas populares como Moon River (2009), The Liar and His Lover (2017).

Se cree que Hyun Woo interpreta el papel de Rio en la versión surcoreana de Money Heist, que está a punto de comenzar la producción. Anteriormente, compartimos que Park Hae Soo de El Juego del Calamar se suma al elenco de La Casa de Papel. ¿Qué piensas de Kim Seon Ho fuera del proyecto?

