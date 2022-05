Lee Dong Wook y Kim Bum regresarán en Tale of the Nine Tailed Temporada 2

tvN ha anunciado que el K-Drama de fantasía Tale of the Nine Tailed regresará para una segunda temporada. Esto es según un informe de Sports Chosun, que también señala que la segunda temporada del drama coreano verá a los actores Lee Dong Wook y Kim Bum repetir sus papeles como los gumihos Lee Yeon y Lee Rang.

A los dos actores se les unirá Kim So-yeon de The Penthouse, quien interpretará al dueño de un restaurante y ex diosa de la montaña occidental Ryu Hong-joo, y Ryu Kyung-soo de Hellbound, quien interpretará al médico y ex dios de la montaña del norte Cheon Moo-young.

El director Kang Shin-hyo y el guionista Han Woo-ri, quienes también dirigieron y escribieron la primera temporada del drama, también estarán a cargo de la producción de la próxima segunda temporada del K-Drama Tale of the Nine Tailed (Leyenda de zorro de nueve colas).

Lee Dong Wook y Kim Bum confirman estar en "Tale of the Nine Tailed Temporada 2"

Tale of the Nine Tailed sigue a Lee Yeon, un gumiho que renuncia a su puesto como espíritu guardián de la montaña de Baekdudaegan para resucitar a su amante, Yi Ah-eum (interpretado por Jo Bo-ah de Forest).

La primera temporada del drama se emitió de octubre a diciembre de 2020. La temporada 2 tendrá lugar en el año 1938, después de que Yi Yeon retroceda en el tiempo. Si bien aún no se ha anunciado un cronograma de producción y una fecha de estreno definitiva, se informa que la segunda temporada del drama de fantasía se emitirá en algún momento de 2023.

La Verdad Noticias te recuerda que la plataforma de transmisión tvN está en Instagram. En otras noticias, Seo Ye Ji regresa a los K-Dramas con la serie de tvN 'Eve'. Según los rumores, la segunda temporada de Tale of the Nine Tailed se titulará “Tale of the Nine-Tailed 1938” y se estrenará posiblemente en algún momento de 2023.

