LeBron James se queja del final de El Juego del Calamar

El Juego del Calamar se ha convertido en la serie más exitosa de Netflix de todos los tiempos. De acuerdo a reportes del servicio de streaming, la producción surcoreana ha sido vista por 111 millones de hogares desde su estreno, el pasado 17 de septiembre.

Debido a su popularidad, todo el mundo tiene una opinión sobre el final de la serie, incluida la del basquetbolista y actor LeBron James, quien al parecer no está de acuerdo con la decisión que tomó el protagonista de quedarse en Corea para acabar con el enigmático equipo que está detrás de los juegos en lugar de reunirse con su hija en América.

El basquetbolista, quien recientemente apareció en la cinta ‘Space Jam: A New Legacy’, fue sorprendido hablando con su compañero de equipo Anthony Davis sobre la serie después de que los Lakers de Los Ángeles perdieran ante los Golden State Warriors este pasado martes 12 de octubre.

“Sí, lo terminé. ¿La terminaste? ¿Lo has visto? ¿Has terminado?”, le preguntó Anthony Davis, a lo que LeBron James responde: “Sí, aunque no me gustó el final. Sé que empiezan con una segunda temporada pero, como, coge el j*dido vuelo y vete a ver a tu hija, hermano. ¿Qué estás haciendo?”. Sin duda, es una opinión que muchos cibernautas comparten.

Un éxito total en Netflix

La serie surcoreana lideró la lista de popularidad en todos los países donde Netflix ofrece sus servicios.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace un par de semanas que El Juego del Calamar estaba a punto de convertirse en la serie más popular en la historia de Netflix. De acuerdo a registros oficiales, el proyecto escrito y dirigido por Hwang Dong-hyuk logró alcanzar el número 1 en los 83 países donde la plataforma de streaming ofrece sus servicios.

El motivo de su éxito se debe a su dramática e interesante trama, la cual nos muestra a 456 personas con serios problemas económicos participar en un juego que les puede costar la vida y que promete una jugosa recompensa a aquel que sea el último sobreviviente.

¿Dónde se puede ver El Juego del Calamar?

La primera temporada de El Juego del Calamar se encuentra disponible exclusivamente en la plataforma de Netflix. Pese al éxito que ha tenido esta producción a nivel internacional, el gigante del streaming aún no ha confirmado la realización de una segunda temporada, pero se espera que en las próximas semanas se de a conocer alguna novedad.

Fotografías: Redes Sociales