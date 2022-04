Lay Zhang del grupo de K-Pop EXO deja SM Entertainment

Lay Zhang de EXO ha anunciado que ha dejado SM Entertainment después de la conclusión de su contrato de 10 años con la compañía.

El cantante chino usó Instagram el viernes 8 de abril para compartir una carta escrita a mano con los fanáticos para confirmar su salida de SM en el décimo aniversario de la banda como grupo.

Los fanáticos del grupo de K-Pop EXO bien pueden preguntarse qué significa la decisión de Lay y si seguirá siendo parte del grupo. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

¿Lay Zhang sigue siendo miembro de EXO?

Foto: SM Entertainment / Lay Zhang de EXO

En su carta, que escribió tanto en inglés como en coreano, Lay agradeció a sus compañeros ya SM Entertainment por su apoyo durante la última década. Escribió:

"Diez años de crecimiento, gracias a todos. Gracias a mis hermanos EXO por su compañía y aliento”

“Gracias a mis colegas de SM por ser testigos de cada paso de mi crecimiento y logros. Gracias a todos mis fans por su amor y apoyo incondicional". Al abordar su salida de la empresa, dijo:

"Es hora de decir adiós como empleado de SM. También es mi nuevo comienzo a los 30 años"

Sin embargo, para los fanáticos preocupados de que esto signifique que Lay ya no será parte de EXO, el cantante confirmó que este no es el caso, ya que dijo que "siempre será Lay cuando mis miembros me necesiten".

Lay Zhang concluyó desde su carta en Instagram, con lo siguiente: "Soy un miembro de tu familia en China, Zhang Yi Xing. Te amo por siempre EXO".

La carta de Lay Zhang sobre su salida de SM

EXO consta de nueve miembros, Xiumin, Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol, DO, Kai y Sehun, así como Lay Zhang.

Baekhyun, Chanyeol y Chen actualmente están completando su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, mientras que Xiumin, DO y Suho ya terminaron el suyo, y se espera que Kai y Sehun se enlisten en el futuro.

El grupo de K-Pop debutó originalmente como EXO-K y EXO-M el 8 de abril de 2012 con su exitosa canción "MAMA", que también incluía a los ex miembros Lu Han, Tao (ahora Z. Tao) y Kris Wu.

Después de las respectivas salidas del grupo de Lu Han, Kris Wu y Tao, Lay se convirtió en el único miembro chino restante de EXO y continuó trabajando con la banda mientras también hacía música en solitario desde 2015.

En ese momento, Lay fundó Zhang Yixing Studio, una compañía personal para supervisar sus actividades en solitario, y luego lanzó varios sencillos exitosos y álbumes en solitario, el último de los cuales se llama "Producer" y fue lanzado el 5 de febrero de 2021.

Después de confirmar su salida de SM Entertainment, Lay Zhang anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "JIU". En otras noticias, antes informamos que DO de EXO protagonizará el K-Drama 'Prosecutor Jin's Victory' de KBS.

