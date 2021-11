Las mejores veces que Jungkook de BTS imitó a sus hyungs

Jungkook de BTS, también apodado Golden Maknae, es un chico con muchos talentos. El ídolo de 24 años es uno de los miembros más populares de la sensación internacional del K-pop Bangtan Sonyeondan.

Es muy creativo y optimista en todo. Tiene un don natural para dibujar y pintar. JK también es muy talentoso en las tareas físicas, los juegos y, a menudo, hace pasar un mal rato a sus hyungs que eventualmente intentan vencer a Jungkook.

A JK le encanta explorar y aumentar su conjunto de habilidades. Sin embargo, haga lo que haga, lo domina. ¡Y también le gusta imitar a todo el mundo! En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte la imitación más famosa de Kookie. Anteriormente, informamos que Jungkook de BTS es apodado el hombre más sexy del mundo.

Mejores imitaciones de BTS Jungkook

Si pensabas que Jungkook solo imita a sus hyungs, estás muy equivocado, el conejito imitará todo lo que le rodea. La imitación más famosa de Jungkook es la del anciano de Corea y la forma en que había dicho Rap Monster (léase Rrrrrap Monster).

En la saga de Jungkook imitando a sus hyungs, en uno de los episodios de Run BTS, cuando los miembros de Bangtan Boys se habían dividido en equipos con jugadores T1, Kookie había imitado a Jimin (Park Jimin).

En otra ocasión, durante una de sus entrevistas en el extranjero hace años, se le pidió a Jungkook que imitara a cualquiera de la banda y JK había imitado el baile de Suga. No es eso, también puede imitar al padre de Suga. Sí, lo leiste bien.

BTS ARMY sabe cuánto le encanta a Jungkook burlarse de sus hyungs, por lo que a menudo inicia las coreografías de los miembros individuales de la banda. Ya sea V alias Kim Taehung en “Singularity”, Jimin en “Black Swan” o Jin alias Kim Seo-kjin en “Butterfly”, se burlaba de sus miembros y los animaba durante horarios agitados.

A Jungkook también le encanta imitar el paso de gancho en la canción Fire de BTS de la forma en que lo hace Jimin. En otra saga de imitación del episodio Run BTS, el grupo de K-Pop BTS tuvo que adivinar sus propias canciones que se leyeron en voz alta con diferentes acentos, y Jungkook había comenzado a imitar la máquina de voz:

¿Cuántos años tiene Jungkook de BTS en la actualidad?

Foto: Jeon Jung-kook de BTS

Jungkook tiene 24 años de edad internacional en 2021. JK nació el 1 de septiembre de 1997 y debutó junto a BTS en el año 2013. Recientemente, Jung-kook de BTS enamoró a ARMY cantando Falling de Harry Styles.

Mientras tanto, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook de BTS se divierten en Los Ángeles. En tres días, actuarán en el Sofi Stadium de Los Ángeles frente al ARMY. El concierto Permission To Dance on Stage in LA de BTS tendrá lugar el 27, 28 de noviembre y el 1 y 2 de diciembre.

