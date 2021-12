Las mejores canciones de K-Pop de 2021

El sitio de Insider clasificó las 10 mejores canciones de K-Pop de 2021, tomando en cuenta factores como la aclamación de la crítica y la escucha. La lista incluye canciones de artistas más nuevos como STAYC y de gigantes de la industria como BTS.

En La Verdad Noticias te compartimos que "0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori" de TOMORROW X TOGETHER se llevó el primer lugar. Puedes escuchar más canciones de K-Pop en la plataforma Spotify, iTunes, YouTube y más.

Mejores canciones de K-Pop 2021

K-Pop: "FEVER" de ENHYPEN

10. "FEVER" de ENHYPEN

ENHYPHEN definitivamente nos ha dado algunas de las mayores sorpresas de K-Pop 2021, comenzando el año con "Drunk-Dazed", una de sus canciones de K-Pop que acumuló casi 60 millones de visitas en YouTube. Pero su destaque fue definitivamente la pista del lado B "Fever".

Este es un grupo de novatos que nos brinda un golpe sexy y sensual, con voces penetrantes y un video a juego. La coreografía de esta pista es emocionante; tan suave, dando a cada miembro su tiempo en el centro de atención. Es intrigante para un grupo tan joven hacer esto y hacerlo tan bien.

Debutar durante una pandemia mundial son aguas desconocidas, pero ENHYPHEN lo ha navegado a las mil maravillas. Si esta canción es un indicador de cuánto tiene que crecer el grupo, estamos muy emocionados de ver qué sigue.

9. "Rock With You" de SEVENTEEN

K-Pop: "Rock With You" de SEVENTEEN

SEVENTEEN vuelve a hacerlo con otro bop certificado. El grupo de 13 miembros no ha sido ajeno a un récord de éxito. Esa es la magia de este grupo: siguen mejorando cada vez. Ellos inventaron la rueda y luego continúan reinventándola con cada lanzamiento, lo que resultó en que sus últimos cinco álbumes fueran "vendidos por millones".

No se les conoce como los niños del teatro del K-Pop sin ninguna razón. SEVENTEEN puede integrarse en cualquier entorno y crear un número espectacular. Esta canción, en un nivel superficial, puede recordar su canción de 2019 "Hit", pero algo es diferente esta vez.

La letra "I wanna rock with you" rinde homenaje al backtrack, lleno de guitarras eléctricas al estilo hard rock, tambores pesados y una línea de bajo prominente, mientras que sus voces son suaves, pop y divertidas. Crea una disonancia, y muy agradable, ya que los dos elementos se combinan para crear un golpe.

8. "Butter" de BTS

El segundo sencillo en inglés de BTS después de "Dynamite" de 2020, tiene letras elegantes y un encanto genial. Con una carrera en la cima de las listas que incluyó 10 semanas en la cima de la lista de sencillos Hot 100 de Billboard, un remix sobresaliente con Megan Thee Stallion y un debut récord en YouTube, es difícil exagerar el impacto que tuvo "Butter" en 2021.

Dejando a un lado los registros y las listas de éxitos, "Butter" tiene "las vibraciones adecuadas", mientras Suga rapea en el puente de la canción. Impulsada por un bajo vigoroso y un ritmo de batería simple, la canción explota de sus versos en un coro cargado de sintetizadores que es pura serotonina.

Si bien la canción fue, como escribió la reportera musical de Insider, Callie Ahlgrim, rechazada de una nominación al récord del año en los Grammy 2022, eso no disminuye su éxito masivo ni su ritmo. "Butter" empujó los límites de su propia diversión. Recientemente, informamos que BTS estrena la coreografía de Butter Holiday Remix para ARMY.

7. "The Feels" de TWICE

K-Pop: "The Feels" de TWICE

Han pasado seis años desde que Twice debutó en 2015, y su primer sencillo en inglés "The Feels" de alguna manera logra encapsular todos los lados de la identidad musical del grupo durante la última media década. Tiene todo el encanto pop de sus primeros lanzamientos coreanos y la intensidad y seguridad en sí mismo de sus últimos.

Respaldado por una línea de bajo contundente, puñaladas vocales apretadas y improvisaciones puramente dulces para los oídos, "The Feels" rebosa confianza, claridad e incluso vulnerabilidad. En un momento en el que cada vez más grupos de K-pop están lanzando pistas en inglés, o versiones en inglés de sus coreanas, "The Feels" se destaca.

6. "After School" de Weeekly

K-Pop: "After School" de Weeekly

"After School" fue uno de los pilares del K-Pop más grandes de 2021 en TikTok, donde el coro libre de la canción y la coreografía adictiva acumularon más de 385,000 videos. La letra de la canción habla de la anticipación del final de un día escolar, corriendo para atrapar los últimos rayos de luz del día mientras patina y filma videos tontos de sus amigos.

Es una fantasía juvenil en su máxima expresión, pasando sin esfuerzo de líneas de rap atrevidas a melodías divertidas y balanceadas. Detrás de la naturaleza despreocupada de la canción de K-Pop está el persistente sentimiento de impermanencia:

"Este momento nunca volverá", canta Monday en el segundo verso de la canción. Aún así, "After School" está de lleno en el momento. Si bien el post-coro final de la canción está lleno de recordatorios para prestar atención a la cámara y capturar el presente, termina con una nota definitiva cantada por la miembro Zoa: "Me siento tan libre".

5. "LILAC" de IU

K-Pop: "LILAC" de IU

"LILAC" es trascendente. Anclado por la voz altísima, entrecortada y emotiva de IU, "LILAC" cuenta la historia de un final perfecto, entre pétalos de flores, polen y los primeros alientos de la primavera.

Si bien es posible leer "LILAC" como sobre una ruptura romántica, IU (cuyo nombre de nacimiento es Lee Ji-eun) le dijo a W Korea , según las traducciones de Soompi , que el concepto del álbum es saludo y despedida, particularmente, decir adiós. sus 20, que pasó en el ojo público como cantante.

No es exagerado superponer ese significado más amplio a esta pista, ya que IU canta sobre un final agridulce y un nuevo comienzo floreciente. "Qué glorioso es", dice IU, llevando la canción a un post-estribillo altísimo con cuerdas, una guitarra valiente y, al final, un saxofón con riffs. Ella está en lo correcto.

4. "Advice" de TAEMIN

K-Pop: "Advice" de TAEMIN

Esta canción comienza con una cautivadora melodía de piano. De repente te atrapan. Esta melodía continúa a lo largo del primer verso y se hincha hasta alcanzar una caída de ritmo, y aquí es donde, cuando se combina con las imágenes en el video, esta canción sobresale.

Taemin puede exhibir sus pulidos movimientos de baile, tan suaves como la melodía y la voz que la acompaña. Como uno de los bailarines y vocalistas más fuertes de la industria, su talento pasa a primer plano a medida que el gancho de la canción se acerca rápidamente.

Si aún no estás hechizado, Taemin lo entiende con la letra "hey you", casi como si te estuviera llamando para que cayeras en este pre-coro. Lo termina con una simple línea: "nunca conseguirás las llaves de mi cerradura". Y cuando llegas al final, estás dentro. Él te encierra justo antes de llevarte a dar un paseo con el coro de la canción.

De principio a fin, "Advice" te mantiene a tu alcance con voces y efectos visuales encantadores que lo acompañan. Esta pista de K-Pop demuestra lo que sabemos desde hace mucho tiempo: que Taemin es la estrella más brillante del K-pop.

3. "Next Level" de aespa

Ser fan de aespa es una experiencia inmersiva. Seguirlos y su música es como leer un cómic: tienen contrapartes de IA y existen en otro universo. Hay un villano. Y sus canciones cuentan esa historia.

"Next Level" es un componente básico de este universo y te lleva en un viaje a su otro mundo, conocido como KWANGYA. Pero "Next Level" pasa al siguiente nivel cuando interrumpe su propia melodía y cambia de género en el puente.

La canción evoluciona desde su ritmo de fondo tecno hasta una cadencia metódica y con mucha percusión que casi suena como un cántico, lo que le da a la canción exactamente lo que necesitaba para ser una de las pistas de K-pop más interesantes de 2021.

2. "STEREOTYPE" por STAYC

"Stereotype" conduce con seguridad en sí mismo: "Hoy se nota especialmente / Puedo ver a todos mirándome / cuanto más me siento, más confianza tengo", canta Sieun en el primer verso. Por el coro, STAYC ha despojado de ese barniz, pidiendo no ser visto "con cristales tintados" a pesar de cómo pueden aparecer en la superficie.

Ensamblada por hi-hats tipo trap, la canción de K-Pop frecuentemente se retrae, superponiendo las voces del grupo sobre exuberantes sintetizadores, lo que se logra con el mayor efecto cuando el puente se construye con Isa cantando el coro solo.

En última instancia, el "estereotipo" mezcla la confianza con la vulnerabilidad; encanto con obstinación. Y aunque, como dijo el productor Black Eyed Pilseung a MT Star News, fue escrito para el grupo antes de su debut, se siente perfectamente sincronizado.

"Stereotype" refleja tanto la intensidad del sencillo debut de STAYC "SO BAD" como la alegría del sencillo de segundo año del grupo "ASAP". Por otra parte, puede conocer otras 8 canciones de K-Pop populares en julio 2021 aquí.

1. "0X1 = LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori" de TOMORROW X TOGETHER

Esta canción marca una clara transición para los chicos de TXT y la música que hacen. Están pasando de chicos despreocupados llenos de encanto a adolescentes rebeldes y angustiados. Y están expresando esta angustia de la manera más pura posible: a través del pop-punk.

Todo en la canción derrama nostalgia, lo que lleva al oyente a una época en la que las ondas de radio tocaban éxitos como Fall Out Boy y All Time Low. La voz de la estrella emergente del K-indie Seori puede sonar engañosamente suave aquí, pero la letra es todo menos - romper con la tarifa tradicional del K-Pop.

El grupo anhela un amante mientras está en un lugar oscuro: "No hay lugar para mí en el cielo / En la punta de mis pies / Todo se volvió negro / Mi vida antes de ti era basura". TXT se arriesgaron aquí y funcionó.

"0X1 = LOVESONG" prueba que estos chicos no serán encajonados en un tipo específico de género. Están creando un espacio para ellos mismos en el mundo del K-pop que será memorable y duradero. ¿Cuál de estas 10 canciones de K-Pop es tu favorita?

