Lanzan fecha de preventa para los boletos de “BTS, yet to come” en Cinépolis

Por fin, revelan cuándo será la fecha de la preventa para que las ARMY puedan separar sus boletos del último concierto de la famosa boyband surcoreana BTS antes de su pausa hasta el 2025 porque los integrantes harán su servicio militar obligatorio.

Este concierto de BTS llamado “Yet to come in Busan” se podrá ver en la gran pantalla desde las salas de Cinépolis en México para que las fans puedan ver por última vez a sus ídolos favoritos.

Así, en el concierto también llamado “BTS, yet to come” incluirá la interpretación de la banda de canciones como “Dynamite”, “Butter”, “Save me”, “Spring day”, “Fire”, “UGH”, entre otros sencillos famosos. Al igual que la primera coreografía que los integrantes hicieron de “Run BTS”.

¿Cuándo es la preventa de los boletos de “BTS, yet to come”?

Filtración de la preventa de los boletos de la película de BTS.

La película del concierto “BTS, yet to come”, según BIGHIT MUSIC, se estrenará el próximo 1 de febrero del 2023 y tendrá una duración de 103 minutos. También, confirmaron que la preventa de los boletos se llevará a cabo el 11 de enero a las 9:00 a.m. en Corea.

Aunque Cinépolis no ha confirmado si seguirá las mismas fechas establecidas por BIGHIT MUSIC, algunos creen que la preventa en México se llevará a cabo el próximo martes 10 de enero a partir de las 6:00 pm. Aquí en La Verdad Noticias te contaremos cualquier actualización que surja.

¿Quién es el mayor de BTS 2022?

Jin de BTS tiene 30 años.

Jin es el integrante más grande de edad de la querida banda de BTS. Este año, Jin celebró su cumpleaños número 30 justo antes de ingresar al servicio militar el pasado 13 de diciembre del 2023. Asimismo, el más pequeño es Jungkook.

