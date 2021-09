La razón por la que Lisa de BLACKPINK cambió su nombre legal a Lalisa

Lisa es una de las cuatro integrantes del galardonado grupo de chicas de K-pop BLACKPINK. Sin embargo, Lisa no es técnicamente el nombre legal de esta rapera originaria de Tailandia.

Incluso, según los informes, cambió su nombre de nacimiento después de una experiencia con una adivina. Esto es lo que sabemos sobre la idol detrás del próximo álbum en solitario, Lalisa.

Lisa es la rapera y bailarina principal de BLACKPINK

Lisa es una rapera y bailarina galardonada conocida por su sentido único de la moda y su pasión por la música. Lisa apareció en canciones de BLACKPINK como "How You Like That" y "Playing With Fire". Junto con Jisoo, Jennie y Rosé, colaboró con Lady Gaga, Dua Lipa y Cardi B.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, BLACKPINK también se presentó en el Coachella Music and Arts Festival, convirtiéndose en el primer grupo de K-pop en hacerlo. Aunque actúa bajo el nombre de Lisa, el nombre legal de esta rapera es Lalisa Manoban.

¿Por qué Lisa de BLACKPINK cambió su nombre legal?

Cuando actúa con BLACKPINK, se la conoce como Lisa. El nombre de nacimiento de Lisa era en realidad Pranpriya Manoban. Sin embargo, esta artista cambió legalmente su nombre a Lalisa Manoban.

Según BLINK, “La razón por la que cambió su primer nombre legal de 'Pranpriya' a 'Lalisa' fue porque, durante una consulta con una adivina, le dijeron que este último nombre le daría suerte. 'Lalisa' significa 'alguien que recibirá elogios' en tailandés”.

Técnicamente, el nombre artístico de esta rapera es Lisa. Sin embargo, ella no sería la única integrante de BLACKPINK que adoptó otro nombre para este grupo de chicas. Roseanne Park, cuyo nombre coreano es Park Chaeyoung, actúa bajo el nombre de Rosé.

