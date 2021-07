La rapera HyunA se convierte en la embajadora global de Loewe

La marca Loewe anunció el martes 13 de julio el nombramiento de la cantautora surcoreana y rapera, HyunA, como su nueva embajadora global de la marca. La estrella del K-Pop es conocida por su estilo vanguardista y su música que se ha convertido en una de las favoritas de los desafíos de baile en TikTok.

“Convertirme en embajadora de la marca mundial de Loewe es un verdadero honor para mí. Estoy ansiosa por ver nuestros próximos proyectos para esta hermosa marca ”, dijo la famosa surcoreana de 29 años sobre su nombramiento.

La ex integrante del grupo de K-Pop femenino Wonder Girls por JYP Entertainment, se une a la creciente lista de celebridades coreanas que son nombradas embajadoras globales de marcas de lujo. Este año ha visto una serie de nombramientos, incluido BTS para Louis Vuitton y Rosé de BLACKPINK para Tiffany & Co.

¿Quién es HyunA?

Kim Hyun-ah es una cantante, compositora, rapera y modelo de Corea del Sur. Debutó como miembro del grupo de chicas Wonder Girls en febrero de 2007, pero se retiró por problemas de salud. En 2011, ganó un reconocimiento público más amplio con el lanzamiento de su primera obra extendida Bubble Pop.

La cantante de “I’m Not Cool” se unió al sello P Nation del famoso PSY en 2019 y disfruta experimentar con su música al colaborar con otros artistas. La Verdad Noticias te comparte que Hyun-ah mantiene una relación amorosa con el rapero DAWN y ambos participaron en el programa de televisión My Little Old Boy en 2021.

¿Quién es la chica que sale en Gangnam Style?

La cantante Hyu-nah en Gangnam Style

La estrella del K-Pop HyunA, también es la chica que salió en el relanzamiento de Gangnam Style de PSY en 2012. La famosa es conocida por sorprender a sus fanáticos con vistazos de sus nuevos mini álbumes. A sus 29 años de edad, se ganó el reconocimiento como embajadora global de Loewe.

