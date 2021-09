¿La madre de Kris Wu también ha sido arrestada?

El ídolo chino-canadiense Kris Wu, también conocido como Wu Yi Fan (吴亦 凡), fue arrestado el mes pasado bajo sospecha de violación. Sin embargo, resulta que su madre también pudo haber sido arrestada por esconderlo.

Un internauta recientemente hizo un anuncio impactante en Weibo. “Incluso la madre de 51F (refiriéndose a Kris) fue arrestada por cubrir (para él). Toda la familia está en el centro de detención”, escribieron. Sin embargo, no proporcionaron ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones.

Por supuesto, el anuncio seguramente provocaría mucha discusión y preguntas sobre la fuente. En respuesta, el internauta declaró: “Si la policía informa lo que dije cuando se hizo el anuncio, por favor, dése una bofetada en la cara”. La declaración audaz muestra su confianza en su fuente. Anteriormente, informamos que Weibo eliminó el ranking de celebridades en China.

¿La madre de Kris Wu fue arrestada?

La madre de Wu Yi Fan habría sido arrestada por esconder a su hijo

Todo el tema es un rumor y no se ha confirmado que la madre del ex miembro de EXO haya sido arrestada. La publicación original no se puede encontrar en la plataforma social Weibo en el momento de escribir este artículo y solo está disponible en capturas de pantalla.

Además, no ha habido noticias sobre los miembros de la familia de Kris, incluida su madre. Como tal, la exactitud de su declaración aún no se ha confirmado. También hay rumores de que Kris proporcionó una lista de 47 nombres que estuvieron involucrados en diversas actividades ilegales para aligerar su sentencia.

Presunta captura de pantalla sobre la madre de Wu Yi Fan

La lista incluye varias superestrellas, actores y directores. Aunque algunos sospechan que esta lista fue la razón por la que las películas de la actriz china Zhao Wei (赵薇) han sido eliminadas de Internet, estas son solo especulaciones. Hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación por parte de las autoridades.

¿Cuántos años tiene Kris Wu?

El famoso de nombre real Wu Yi Fan tiene 30 años de edad, ya que nació un 6 de noviembre de 1990. Fue miembro de EXO, en la subunidad de K-Pop llamada EXO-M desde el año 2012 hasta el 2014. Debutó como actor en el año 2015 para la película Somewhere Only We Know y en 2021 fue arrestado por cargos de presunta violación.

Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que después de Kris Wu, Zhang Zhehan es el famoso con polémica en China. Seguiremos el caso de ambos famosos y te informaremos todos los detalles en el futuro.

