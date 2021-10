La familia de un ARMY cree que sale con Jimin de BTS

El líder de BTS, RM, pareció sorprendido cuando descubrió que la familia de un fan ARMY cree que está saliendo con su compañero de grupo de K-Pop Jimin. Una fan, cuyo nombre de Weverse dice MyNameMochi, dijo que aunque no tiene novio, su familia cree que ella y el cantante Little Prince están saliendo.

Ella escribió: “Jimin, no tengo novio, pero toda mi familia sabe que eres mi novio. ¿Qué debería hacer?" RM respondió: "Wow". El comentario también llamó la atención de los fanáticos debido a un error de escritura.

La publicación original decía “No tengo novia” mientras que el fan tenía la intención de escribir “No tengo novio”. Ella también compartió una nota para aclarar su publicación. La Verdad Noticias informó antes, que J-Hope de BTS una vez se enojó con Park Ji-min.

BTS responde a comentarios de ARMY

"Toda mi familia sabe que eres mi novio", ARMY a Ji-min de BTS

Anteriormente, RM y su compañero miembro de BTS, Jin, se habían dirigido a otra publicación similar dirigida a Kim Taehyung. Durante su VLive en agosto, un fan le pidió a RM y Jin que casaran al fan con V.

Los idols no solo leyeron el comentario en voz alta, sino que también felicitaron a V de BTS. “Deberíamos enviarle un frigorífico”, bromearon. Mientras tanto, RM respondió a más de 20 publicaciones de Weverse el viernes.

En una de las publicaciones, un fan escribió: "No necesito novio. Tengo namjoonie". Según la traducción de la cuenta de fans de BTS @btstranslation7 en Twitter, RM respondió: "-Poema del día-". Un fan también le preguntó a RM cómo se vestiría en Halloween y Namjoon dijo, "Bebé tiburón".

Uno de los fanáticos también reveló que intentaron teñirse el cabello como Jungkook. "Me teñí el cabello de verde después de ver el cabello de Jungkook, pero casi muero decolorado en serio", dijo el fan. RM respondió: "No todos pueden hacerlo".

BTS se está preparando actualmente para el próximo concierto del grupo en Los Ángeles. El concierto, que marca su primer show en vivo en persona desde que comenzó la pandemia de COVID-19, se llevaría a cabo a fines de noviembre.

El grupo también organizó recientemente un concierto en línea, titulado “Permission to Dance On Stage”, durante el cual interpretaron algunas de sus canciones exitosas. De igualo forma, antes informamos que los accesorios de BTS se roban el espectáculo PTD ON Stage.

¿Cómo sería Jimin con su novia?

Park Ji-min “quiere a una persona amorosa, tierna, muy cariñosa con él, coqueta, divertida y que sea madura”, informó Nación Rex. Mochi sería de la misma forma y también comentó que desea compartir los mismos intereses con su novia o que siempre le brinde su apoyo. Finalmente, ARMY sabe que RM de BTS quiere a Jimin como novio de su hermana.

