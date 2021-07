La cantante Seori comparte detalles de su colaboración con TXT

La transición de YouTuber a la estrella de la industria musical no es fácil, pero la cantante surcoreana Seori lo ha logrado con éxito. La joven de 24 años (nacida Baek So-hyun) lanzó su primer álbum, “?Depacse ohw”, en mayo de 2020, y ha tenido éxito desde entonces.

“Considero que mi voz es relajada, suave y soñadora. Creo que todas estas cosas combinadas son lo que realmente define mi sonido”, dice Seori, tratando de expresar su atractivo en palabras.

El tema de la noche recorre muchas de las canciones de Seori, como "Running Through the Night" y "Lovers in the Night". Son atmosféricos e impactantes, construidos para evocar sentimientos intensos y ser bailados. La cantante también compartió detalles de du colaboración musical con el grupo de K-Pop TXT.

Seori habla sobre su carrera musical

“Creo que la noche se adapta a varias historias: las que son felices, las que son glamorosas, las que son solitarias. Creo que puede transmitir todos esos estilos e historias diferentes. A menudo registro mis pensamientos por la noche y los escribo en mis diarios. Creo que eso también los inspira", comentó Seori.

La famosa que colaboró con TXT, graba sus melodías como notas de voz, tarareando una canción antes de llevarla al estudio. Junio de 2021 fue un gran mes para Seori, poeque lanzó Long Night con el destacado rapero y productor coreano Giriboy.

"Quiero que la gente se identifique con una canción sobre amantes que se enfrentan a la soledad después de separarse al final del día", dice sobre la canción, lanzada por su sello coreano Atispaus y el colectivo de medioa asiáticos 88rising.

Seori colaboró con TXT en "0X1 = Lovesong"

Su colaboradora soñada es la cantante Avril Lavigne, de quien es fan desde que tenía 11 años. Seori dice que estaría lo suficientemente feliz si Lavigne, quien inspiró a la cantante coreana a seguir una carrera musical, supiera quién era, y mucho menos si pudiera trabajar con ella.

"En el futuro, también me gustaría crear canciones que expresen mi estilo de rock alternativo"

Seori, cuya voz entrecortada y jazz evoca un sentimiento de antaño, trabaja en su música con el productor Graphix. Colaborar saca lo mejor de ella, dice, ya que la hace desafiarse a sí misma. “Cuando trabajo con otros artistas, creo que es importante respetar y agradar los estilos musicales de los demás, y comunicarnos bien”, dice Seori.

La cantante agrega que gran parte de su inspiración proviene de las conversaciones con Graphix, así como con su madre. “Mi lema es 'Todo sucede como tú lo dices', y eso lo aprendí de mi madre. Esencialmente, si hablas positivamente sobre tu futuro, tu futuro terminará así ".

A pesar de manifestando su éxito, Seori admite estar un poco sorprendida por eso. A veces siente que no está sucediendo realmente, ya que no ha podido realizar conciertos o actuar mucho frente a sus fanáticos debido a la pandemia, dice.

“Siempre me siento apresurada y estresada porque quiero tener éxito, pero realmente no he podido [disfrutar] del éxito porque siento la presión de hacerlo bien”, admite. “Estoy tratando de disfrutar más del proceso estos días agradeciendo que hago un trabajo que amo”.

Foto: Big Hit Music - TXT

“Recientemente tuve la oportunidad de conocer a mis fanáticos y me está ayudando a sentir más las cosas, así que espero que eso pueda suceder más", compartió la cantante que colaboró con las estrellas de K-Pop, TXT.

Seori es un término coreano para "escarcha" que también puede referirse a la acción de robar. El cantante dice: “Elegí el nombre al principio porque me gustó cómo se ve la escarcha en las ventanas, pero sigue siendo clara y transparente. También significa 'robar', y quería que significara que espero robar el corazón de la gente con mi música".

A pesar de todo lo que quiere ganar corazones, Seori dice que su música trata de consolar a la gente a través de una exploración de la experiencia humana. Tomemos, por ejemplo, “?Depacse ohw” (¿Quién escapó? escrito al revés para enfatizar su desorden).

“El primer título fue en realidad Living in the War porque estaba pensando en vivir en la ajetreada sociedad actual. Nuestros días ocupados no tienen fin y competimos constantemente, siempre estamos celosos el uno del otro, así que estaba pensando en eso y escapando", comentó la cantante.

Seori está trabajando en su próximo álbum, que será menos sobre las luchas de la vida actual y más sobre amar y vivir en ella. “Mi primer álbum trataba de escapar, así que me gustaría hablar sobre el amor y las relaciones entre las personas”, dice Seori.

Long Night de Seori y el grupo TXT

La Verdad Noticias te comparte que "Long Night" se lanzó unas semanas después de aparecer en el último sencillo de TOMORROW X TOGETHER en HYBE LABELS (TXT), "0X1 = Lovesong". Un remix de la canción del grupo de K-Pop TXT, con los artistas coreanos de hip-hop pH-1 y Woodie Gochild, siguió en junio.

"Me gustaba y quería hacer algo de música rock alternativo, y pude trabajar con TXT en una canción [de] ese estilo después de que la banda se acercó a mí", mencionó Seori. “Ya me gusta TXT y disfrutaba de sus actuaciones, pero me preocupaba que mi voz se adaptara a su música. Cuando escuché la canción, me gustó la sensación y lo hice lo mejor que pude".

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!