La boda de Hyun Bin y Son Ye Jin tuvo la presencia de estrellas Hallyu

El 31 de marzo de 2022 pasará a la historia como uno de los días más importantes de la industria del entretenimiento coreana. La manifestación de la amada pareja BinJin, como los llaman cariñosamente los fans, se ha hecho realidad. Los actores Hyun Bin y Son Ye Jin caminaron por el pasillo de la mano para convertirse en marido y mujer en presencia de algunos de sus allegados.

El evento, denominado "Boda del siglo", se llevó a cabo a partir de las 4 pm KST (12:30 pm IST) en el Aston House del Walkerhill Hotel & Resorts en Seúl, Corea del Sur. Un lugar lujoso, pronto se convirtió en un asunto repleto de estrellas Hallyu cuando los quiénes de la industria aparecieron para presenciar su unión.

Después de caminar de la mano, Son Ye Jin, según los informes, derramó algunas lágrimas en el altar y el apuesto Hyun Bin era todo sonrisas para su amada. La Verdad Noticias te recuerda que Son Ye-Jin y Hyun Bin anunciaron su boda tras un año de confirmar su relación.

Para presenciar esto, la lista de invitados incluyó a las parejas Jang Dong Gun y Ko So Young, Sol Kyung Gu y Song Yoon Ah, así como a Lee Byung Hun con su esposa Lee mIn Jung.

Se dijo que las mayores estrellas Hallyu, Gong Yoo, Jung Hae In (coprotagonista de 'Something in The Rain' de Son Ye Jin) y Song Joong Ki ocuparon lugares como invitados. Según se informa, el actor veterano Ahn Sung Ki junto con Hwang Jung Min, Cha Tae Hyun, Joo Jin Mo, Ji Jin Hee y Park Joong Hoon también estuvieron presentes.

Más nombres reportados incluyen Kim Sun Ah, Ha Ji Won (coprotagonista de 'Secret Garden' de Hyun Bin), Lee Yeon Hee, YoonA, Uhm Ji Won, Gong Hyo Jin, Kim Hee Sun, Oh Yoon Ah, Jeon Mi Do (hijo coprotagonista de 'Thirty-Nine' de Ye Jin) y Park Kyung Rim fueron parte de los asistentes.

Jung Hae In, Gong Yoo, Song Joong Ki presentes en la boda de Hyun Bin

Los cantantes de la boda fueron elegidos para ser Gummy, Kim Bum Soo y Paul Kim, quienes cantaron canciones de felicitación. Mientras tanto, se dijo que asistieron los equipos de 'Crash Landing on You' y 'Thirty-Nine', incluidos los directores.

¡Muchas felicidades a Hyun Bin y Son Ye Jin! Recuerda que puedes ver ambos K-Dramas desde la plataforma Netflix. 'Crash Landing on You' se conoce como Aterrizaje de emergencia en tu corazón en Latinoamérica. Mientras que 'Thirty-Nine' es conocido como Treinta y nueve.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!