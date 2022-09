La agencia de Kang Tae Oh ha confirmado los detalles de su alistamiento militar

El actor Kang Tae Oh anunció previamente que se alistaría para el servicio militar obligatorio en su reunión de admiradores, y el 15 de septiembre, su agencia Man of Creation reveló: "Kang Tae Oh ingresará al centro de entrenamiento de reclutas de la 37ª división en el condado de Jeungpyeong de la provincia de Chungcheong del Norte el 20 de septiembre".

De esta forma se confirma que la estrella de Woo, una abogada extraordinaria (Extraordinary Attorney Woo) se alistará en el ejército a partir del 20 de septiembre de 2022. Man of Creation comentó que Kang Tae-oh no realizará ningún evento especial para su alistamiento.

La agencia del actor surcoreano continuó: "Kang Tae Oh llevará a cabo todas sus actividades programadas antes del 20 de septiembre. Muestre un cálido apoyo a Kang Tae Oh, quien regresará después de cumplir diligentemente con sus deberes obligatorios".

¿Cuándo sale Kang Tae Oh del servicio militar?

Personajes de Kang Tae Oh en K-Dramas.

Después de 4 semanas de entrenamiento básico, Kang Tae Oh sirve como soldado en servicio activo durante 18 meses iniciando el 20 de septiembre y finalizando en una fecha prevista de alta en marzo de 2024.

Kang Tae Oh dramas

Extraordinary Attorney Woo (ENA/Netflix, 2022)

The Effect of a Finger Flick on a Breakup (KBS2, 2021)

39 (JTBC, 2022) Ep. 11

Doom at Your Service (tvN, 2021)

Run On (JTBC, 2020-2021)

The Tale of Nokdu (KBS2, 2019)

Because It's My First Love 2 (Netflix, 2019)

Because It's My First Love (Netflix, 2019)

That Man Oh Soo (OCN, 2018)

Short (Naver TV, OCN 2018)

You Are Too Much (MBC, 2017)

Forever Young 2 (VTV3, 2016-2017)

Best Lovers (MBC, 2015-2016)

Seconds 20s (tvN, 2015) cameo

To Be Continued (Naver TV Cast, 2015)

Flower of the Queen (MBC, 2015)

Forever Young (VTV3, 2014-2015)

After School Luck or Not 2 (Naver TV Cast, 2014)

Couple Clinic: Love and War - Idol Special 2 (KBS,2014)

Miss Korea (MBC, 2013)

Twenty Years Old (tvN, 2013)

Drama Festival - Save Wang Jo hyun (MBC, 2013) Ep. 7

After School Luck or Not (BTV, 2013)

La Verdad Noticias te recierda que el actor Kang Tae Oh de nombre real Kim Yoon Hwan creció en popularidad nacional e internacional gracias a su personaje Lee Joon Ho en el drama Extraordinary Attorney Woo. Este programa se emitió desde el 29 de junio de 2022 hasta el 18 de agosto de 2022 en la plataforma Netflix y el canal ENA.

