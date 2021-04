LIGHTSUM el nuevo grupo de K-Pop que debutará bajo CUBE Entertainment

El pasado 15 de abril, la agencia de entretenimiento CUBE Entertainment a través de sus redes sociales compartió un video de animación del logotipo y una imagen que muestra el nombre de su próximo grupo femenino.

La agencia dijo que su nuevo grupo de K-Pop será integrado por mujeres el cual será conocido como LIGHTSUM. El video comienza con una caja y las siguientes escenas parecen mostrar los diversos conceptos que el nuevo acto femenino estará haciendo una vez que hagan su debut.

El nombre del grupo, LIGHTSUM, que es una palabra compuesta de "LIGHT" y "SUM", parece significar que todas las cosas que muestran un pequeño resplandor se reunieron para brillar más y entregar una mayor energía positiva al mundo en conjunto a través de un mensaje de esperanza.

Cube Entertainment dijo que el nombre, LIGHTSUM, sugiere una unión de luces más pequeñas para iluminar el mundo entero.

Debut oficial de LIGHTSUM

El debut oficial de LIGHTSUM se hará en la primera mitad del 2021, La Verdad Noticias supo que este será el primer grupo femenino de K-pop de CUBE Entertainment después de tres años desde el debut de (G) I-DLE en mayo de 2018.

Hasta el momento no se ha dado el número de miembros que formarán el nuevo grupo pero los seguidores de CUBE Entrertainment están emocionados por conocer a las chicas.

LIGHTSUM será el quinto grupo ídolo activo de CUBE Entertainment, después de BTOB, CLC, PENTAGON y (G) I-DLE, y el tercer grupo femenino activo de K-pop de la agencia.

Además, el nuevo grupo de chicas de K-pop será el noveno artista coreano de CUBE en general, después de las cuatro bandas mencionadas anteriormente y artistas solistas como el ex miembro de WANNA ONE Lai Kuan-lin, el ex miembro de Beast Jang Hyun-seung, Jo Kwon de 2AM y el cantante y actor Yoo Seon-ho.

