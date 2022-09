Kim Taehyung habla sobre su relación con BTS y el fanservice para ARMY

Según informó Music Mundial, muchos ARMY saben que los miembros de BTS tienen una relación muy cercana y casi al nivel de considerarse familia más allá de su trabajo como artistas de K-Pop. En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte los detalles de esta relación en base a las palabras de Kim Taehyung (BTS V).

El septeto musical conformado por RM, Jin, Jimin, J-Hope, SUGA, V y Jungkook han vivido juntos durante muchos años. Debutaron como grupo de K-Pop en junio de 2013 y siempre están pensando en anécdotas que han pasado juntos.

Recientemente, V de BTS se sinceró con ARMY, habló sobre su relación “no comercial” con sus compañeros y del cómo en el K-Pop existe mucha falsedad. Tae compartió que desde sus comienzos, vio a los miembros de BTS como familia y no como compañeros de trabajo que tienen que hacer fanservice frente a la cámaras.

Kim Taehyung y su relación con BTS

Kim Tae-hyung (V de BTS) en la revista Vogue.

¡Así es! Todo el fanservice que recibe ARMY es natural y no forzado. A continuación, te compartimos las palabras de Kim Tae-hyung sobre su relación con BTS:

“Mis compañeros de grupo me dicen que puedo apoyarme en ellos y hablar con ellos cuando estoy pasando por un momento difícil. Cuando estoy luchando, me consuelan como Kim Taehyung, no como BTS V”, comentó Tae.

La amistad de BTS V con sus compañeros

BTS V aclaró que entre ellos su amistad si es sincera y todo lo que demuestran no es con fines comerciales sino con amor genuino. V de BTS continuó: “Me tomo fotos porque me gusta, hago las cosas porque me gusta y me junto con la gente porque me gusta. Acepto que a veces es necesario tener una mentalidad empresarial, pero no soy muy bueno en eso. Esa es mi debilidad“.

En otras palabras, el cantante Kim Tae-hyung dijo que es muy difícil ser hipócrita si alguien le cae mal. El idol del K-Pop sabe enamorar al ARMY desde su cuenta personal de Instagram y también se puede apreciar desde el Twitter del grupo @BTS_twt.

