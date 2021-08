Kim Taehyung de BTS revela estar rehaciendo su mixtape KTH1

ARMY, también conocido como el fandom de la famosa banda de K-Pop Bangtan Boys, ha estado esperando con ansias el nuevo mixtape de Jungkook y Kim Taehyung también conocido como V de BTS, desde que se anunció.

Sin embargo, en una reunión reciente con los fans, Taehyung reveló una nueva información sobre su mixtape, que ha sido nombrado como "KTH1". V de BTS dijo que a pesar de que había planeado combinar 13 pistas originales para su mixtape, las está repitiendo ya que no está satisfecho con el resultado

“Tengo una canción que me regalaron y 10 que hice yo mismo, pero comencé a no escucharlas y me preocupaba que fuera lo mismo para los ARMY, así que poco a poco voy rehaciendo ‘las canciones’ paso a paso. Estoy trabajando duro ", dijo Taehyung durante una reciente reunión virtual de fans.

Anteriormente, informamos que V de BTS vence a Henry Cavill como el hombre más guapo de 2021. Ahora, La Verdad Noticias te comparte más información sobre el nuevo mixtape KTH1 de Kim Taehyung.

¿Qué busca Kim Taehyung con su mixtape KTH1?

V de BTS (Foto: Big Hit Music)

Previamente, en una entrevista con Rolling Stone, el miembro de BTS había revelado que este mixtape se destacará de otros mixtapes en términos de géneros, profundidad y rango. También dijo que la audiencia está a punto de verlo de una manera que no lo habían visto antes.

Según un informe publicado por Koreaboo, Taehyung actualmente se está tomando un descanso de trabajar en su mixtape ya que ha eliminado 12 pistas de las 15 que había preparado previamente.

También insinuó que el lanzamiento de la cinta puede llevar más tiempo debido al apretado calendario del grupo de K-Pop BTS. Taehyung se encuentra actualmente en el proceso de escribir la letra de las canciones y preparar las melodías.

Mientras tanto, los Bangtan Boys han lanzado dos nuevos temas, “Butter” y “Permission To Dance”, lo que les hizo adquirir un lugar permanente en las listas de Billboard Hot 100. “Butter” se ha ganado el lugar de la canción número 1 más antigua de 2021, mientras que PTD ha tenido una tendencia incesante en la lista de los 10 primeros, en la novena posición.

¿Por qué BTS es tan famoso?

BTS, que debutó como grupo de K-Pop en 2013, es famoso y amado en todo el mundo por sus canciones de todos los géneros, que hablan de comentarios sociales, problemas de salud mental y otros aspectos filosóficos de la supervivencia humana.

Muchos ARMY piensan que Taehyung y Jungkook confirman subunidad Taekook con el mixtape KTH1. ¿Qué opinas? Por otra parte, te invitamos a conocer todos los récords que ha roto Kim Taehyung.

