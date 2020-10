Kim So Hyun y Ji Soo serían los protagonistas de un nuevo Dorama histórico

Kim So Hyun podría haber encontrado a su protagonista para su nuevo dorama histórico. Ji Soo puede unirse al elenco de "River Where the Moon Rises" (título literal), anteriormente conocido como "Cut by the Heart".

Según los informes del 13 de octubre, a Ji Soo se le ha ofrecido el papel de On Dal, el protagonista masculino. El mismo día, una fuente de la agencia del actor confirmó que los informes son ciertos y agregó que actualmente está revisando la oferta.

Kim So Hyun y Ji Soo protagonizarán "River Where the Moon Rises"

Ji Soo ya trabajó con Kim So Hyun anteriormente en "Page Turner" de KBS 2TV y con Kang Ha Neul en "Scarlet Heart: Goryeo". Actualmente, el actor protagoniza "Cuando yo era la más bella".

¿Qué sabemos del dorama de Kim So Hyun?

“River Where the Moon Rises” es un drama histórico sobre la princesa Pyeonggang, también conocida como Yeom Ga Jin, quien será interpretada por Kim So Hyun. Es una mujer ambiciosa que sueña con convertirse en la primera mujer en liderar a Goguryeo, pero cuando conoce a On Dal, se ve sacudida por las nuevas emociones que experimenta.

El drama está escrito por Han Ji Hoon, quien anteriormente escribió dramas como "Woman of 9.9 Billion" y "Tempation", y fue dirigido por Yoon Sang Ho de "Saimdang, Light’s Diary" y "King Maker: The Change of Destiny". Son Ye Jin estuvo previamente en conversaciones para el papel principal.

Tamnién se confirma que Kang Ha Neul hará una aparición especial en el drama como un general que se convierte en el padre de On Dal.

¿Qué te parece el casting de Kim So Hyun y Ji Soo?, ¿Crees que son una pareja con la química adecuada para el próximo dorama? Dinos que piensas en los comentarios.