Kim Seon-ho sería reemplazado por Ahn Bo Hyun en el K-Drama 2 O'Clock Date

Según los informes, Ahn Bo Hyun reemplazará a Kim Seon Ho en la próxima película coreana, 2 O'Clock Date. Según un informe de Sports Donga, el actor de Yumi's Cells supuestamente fue contratado para la próxima película, después de que Kim fuera eliminado del elenco principal.

Si es cierto, Ahn Bo Hyun protagonizará junto a YoonA de Girls 'Generation. Sin embargo, al momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias, Ahn y el equipo de producción de la película aún no han confirmado el cambio de reparto.

Kim fue originalmente eliminado de 2 O'Clock Date, así como de una segunda película llamada Dog Days, en octubre; luego de un escándalo que involucró a su ex novia. El actor también había "abandonado" el popular programa de televisión de KBS 2 Days And 1 Night casi al mismo tiempo.

¿Qué es 2 O'Clock Date?

Foto: Actor de 33 años Ahn Bo-hyun

2 O'Clock Date es una comedia romántica coreana que sigue a una mujer con un gran secreto, que conoce a un hombre que vive en el piso encima del suyo. La película estará dirigida por el director Lee Sang-geun, quien previamente había trabajado con YoonA en la película de comedia de desastres, Exit de 2019.

Se espera que la filmación comience en algún momento de la primavera de 2022. Anteriormente, informamos que Kim Seon Ho protagonizará nueva película tras controversia con su ex novia.

En otras noticias, Netflix estrena emocionante tráiler de The Silent Sea con Gong Yoo. La serie de ocho episodios estará disponible para su transmisión en Netflix en todo el mundo esta Nochebuena (24 de diciembre) y está basada en el cortometraje de 2014 del director Choi Hang-yong, The Sea Of Tranquility.

The Silent Sea cuenta con un elenco repleto de estrellas que incluye a Bae Doo-na (Sense8), Gong Yoo (Squid Game, Train to Busan) y Lee Joon de MBLAQ. En particular, Heo Sung-tae de El Juego del Calamar también está configurado para interpretar a uno de los personajes secundarios de la serie.

Acerca del actor Kim Seon Ho

Algunos de los mejores K-Dramas o doramas de Kim Seon-ho son El Amor es como el cha cha chá, Start-Up y Mi Príncipe Por 100 Días. Finalmente, te recordamos que la película Sad Tropics de Kim Seon Ho realizará su primera lectura de guión este diciembre.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!