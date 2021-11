Kim Seon Ho protagonizará nueva película tras controversia con su ex novia

El casting de Kim Seon Ho en la película Sad Tropics (título literal) permanecerá sin cambios. La productora NEW compartió: "Después de mucha deliberación, los productores de 'Sad Tropics' han decidido filmar la película este año con el actor Kim Seo-ho".

Esto confirma que el actor de El amor es como el chachachá hará su debut en la pantalla grande a través de "Sad Tropics". El mes pasado, Seon Ho estuvo involucrado en una controversia luego de que su ex novia subiera una publicación anónima en la que afirmaba que su “ex novio actor no identificado” la había manipulado para que se sometiera a un aborto con falsos pretextos.

Kim Seon-ho admitió que él era el actor mencionado en la publicación y lanzó una disculpa oficial. Por lo tanto, muchos fanáticos se preguntaban si Seon Ho regresará a la actuación tras el escándalo con su ex novia. La Verdad Noticias te comparte más información del actor y su futuro como estrella de la pantalla grande.

¿Qué pasó con Kim Seon Ho?

Después de la controversia, Kim Seon-ho fue retirado de dos películas en las que se había confirmado que protagonizaría: la película ómnibus del director Kim Deok Min "Dog Days" (título literal) y la película de comedia romántica del director Lee Sang Geun "2 O'Clock Date" (título literal).

En ese momento, los productores de "Sad Tropics" declararon que estaban discutiendo su curso de acción a la luz de la situación. Desde entonces, Dispatch publicó dos artículos compartiendo una mirada más cercana a los eventos que realmente tuvieron lugar e insinuaban que el actor sería inocente de controversia que involucra a su ex novia.

Acerca de la película coreana Sad Tropics

Foto: Kim Seon-ho "Salt Entertainment"

“Sad Tropics” es la historia de un hombre de padre coreano y madre filipina. Sueña con convertirse en boxeador y llega a Corea para encontrar a su padre que lo abandonó. La película será dirigida por el director de producción (PD) Park Hoon Jung, quien produjo películas exitosas como "New World", "VIP" y "The Witch: Part 1. The Subversion".

Go Ara está en conversaciones para protagonizar también la película. Según Star News, si bien la película estaba programada originalmente para filmarse a mediados de noviembre, ahora planean comenzar a rodarse en diciembre.

En otras noticias, el actor Kim Seon Ho habla sobre su viaje actoral tras Start-Up y otro de sus personajes más emblemáticos apareció en el dorama Mi Príncipe de 100 Días, donde el idol de EXO, D.O, fue el protagonista.

