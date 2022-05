Kim Seon Ho habla con sus fans en Instagram tras 7 meses de ausencia

El actor surcoreano Kim Seon Ho, estrella del popular K-Drama “El amor es como el chachachá”, regresó a las redes sociales después de una larga pausa. El actor había desaparecido del ojo público y de sus cuentas en las redes sociales luego de una controversia en torno a él y su ex novia.

Recientemente recurrió a su cuenta de Instagram @seonho__kim para disculparse con sus fanáticos, y marcó su primera publicación en los últimos siete meses. Kim Seon-ho compartió la publicación el 7 de mayo, un día antes de cumplir 36 años, y se disculpó con sus fans por sus defectos.

Publicación de Kim Seon Ho en Instagram

Kim Seon Ho escribió en coreano: "Lamento haberte hecho pasar por momentos difíciles debido a mis defectos... gracias por celebrar mi cumpleaños este año también y enviarme más deseos de cumpleaños de los que merezco".

Añadió: "Recordaré los preciosos sentimientos que me has expresado y me convertiré en un actor que pueda devolver tu apoyo y aliento".

¿Qué pasó con Kim Seon Ho?

Foto: Netflix / Kim Seon Ho en "Start-Up"

Una mujer había compartido una publicación anónima en octubre del año pasado en la que acusaba a un actor con el que una vez salió de obligarla a abortar bajo falsas promesas de matrimonio. Si bien la publicación generó rumores de que Kim Seon Ho era el actor en cuestión, él mismo lo confirmó unos días después en un comunicado.

La declaración decía: “Este es Kim Seon Ho. Me disculpo sinceramente por la declaración tardía. Experimenté un miedo que sentí por primera vez después de que se publicó el artículo con la mención de mi nombre hace un tiempo, y es por eso que estoy escribiendo esto ahora”.

Agregó: “La estaba viendo con buenas emociones. En ese proceso, la lastimé debido a mi descuido y acciones desconsideradas". Seon Ho comentó que le gustaría ver a su ex novia y disculparse con ella en persona.

Finalmente, La Verdad Noticias te comparte que Kim Seon Ho ha protagonizado varios programas, incluidos "Good Manager", "Two Cops" y "100 Days My Prince", pero saltó a la fama cuando protagonizó "Start-Up" en 2020.

Actualmente, Kim Seon ho está filmando su próxima película, "Sad Tropics". Fue visto en el aeropuerto de Seúl el mes pasado cuando regresaba a la ciudad, su primera aparición de este tipo en varios meses. Recuerda que antes advertimos sobre una cuenta falsa de Kim Seon Ho en Instagram.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!