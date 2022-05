Kim Sae Ron ofrece disculpas por conducir ebria y renuncia a nuevo K-Drama

La actriz surcoreana Kim Sae Ron habría sido multada por conducir en estado de ebriedad el 18 de mayo. Ahora, la agencia de la estrella GOLDMEDALIST Entertainment ha emitido una declaración oficial sobre el asunto que confirma que las acusaciones contra su artista eran ciertas, según Soompi.

Kim Sae Ron desde su cuenta de Instagram ofreció una carta de disculpa escrita a mano con sus fanáticos. Te compartimos la traducción abajo:

Publicación de Kim Sae Ron en su cuenta de Instagram

“Hola, soy Kim Sae Ron. Lamento informarle de mi posición tarde después de tratar primero la situación del accidente y su daño".

"Ayer, tuve un accidente que condujo a la destrucción de la propiedad pública en Gangnam alrededor de las 8 am (KST) el 18 de mayo. En ese momento, cometí un gran error mientras estaba bajo la influencia del alcohol".

"Mi juicio y comportamiento erróneos han causado daños a tantos negocios en centros comerciales cercanos, ciudadanos y trabajadores de restauración. Debería haber actuado con más cuidado y responsabilidad, pero no pude. Me disculpo sinceramente. Actualmente estoy organizando los daños causados por el accidente con la empresa, y haremos todo lo posible para comunicarlo y resolverlo activamente hasta el final".

"Además, lamento mucho haber causado contratiempos a mis compañeros actores, al personal y al personal de producción de los proyectos que estaba filmando y preparando. Una vez más, lo siento profundamente y me disculpo por causar preocupación".

"No hay excusa para este vergonzoso incidente, y estoy decepcionada y avergonzada de mí misma por lo que he hecho. Reflexionaré profundamente, y volveré a reflexionar, sobre mí misma para que esto no vuelva a suceder. Lo siento."

La agencia GOLDMEDALIST Entertainment también presentó una disculpa oficial en nombre de la estrella de “The Great Shaman Ga Doo Shim”, anunciando así su retiro del próximo K-Drama Trolley:

"Kim Sae Ron está reflexionando profundamente sobre sus malas acciones. Además, Kim Sae Ron transmite sinceramente sus disculpas a las muchas personas que resultaron perjudicadas y molestadas por esto, así como a todas las personas que están trabajando arduamente para reparar el público dañado".

“Ella prometió hacer todo lo posible para restaurar el daño. Kim Sae Ron fue enviada a casa después de un análisis de sangre ayer (18 de mayo), y ella cooperará diligentemente en la investigación policial".

La declaración agrega: "La agencia también se siente profundamente responsable de que haya ocurrido un incidente como este. Pedimos disculpas una vez más a todos los que experimentaron malestar por esta situación”.

“Haremos todo lo posible para resolver esto activamente mientras nos comunicamos. Para que estas situaciones no ocurran, la agencia trabajará más duro para ser más cautelosos en el manejo de nuestros artistas. Una vez más nos disculpamos por causar preocupación".

La estrella coreana fue contratada para protagonizar el próximo K-Drama Trolley, sin embargo, después del incidente del accidente de DUI, Kim Sae Ron dejó de participar en el programa. Según se informa, una fuente cercana al K-Drama dijo: "La agencia de Kim Sae Ron expresó su intención de renunciar junto con la disculpa, por lo que aceptamos [la solicitud]".

El 18 de mayo, una fuente de la comisaría de policía de Seúl Gangnam confirmó a Soompi que Kim Sae Ron fue acusada de conducir ebria. Si se cree en el informe, entonces la actriz estrelló su automóvil en el distrito de Cheongdam en Gangnam. Anteriormente, La Verdad Noticias sobre los miembros de SF9 detenidos por la policía.

