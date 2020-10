Kim Ok Bin y Lee Joon Hyuk protagonizarán un nuevo thriller de OCN

Kim Ok Bin y Lee Joon Hyuk protagonizarán el nuevo thriller de ciencia ficción de OCN, "Dark Hole". Hasta ahora se sabe que ese el título provisional de la película.

"Dark Hole" es un thriller de acción de monstruos sobre un grupo de supervivientes que tienen que luchar por sus vidas contra mutantes que se crean cuando los humanos respiran un misterioso humo oscuro de un sumidero.

La cinta es parte del "proyecto de cine dramático" de OCN, cuyo objetivo es cerrar la brecha entre las películas y la televisión a través de producciones de varios géneros. Otros dramas de este proyecto incluyen "Trap", "Strangers from Hell", "Team Bulldog: Off-duty Investigation", y "Search".

Los papeles de las estrellas en nuevo thriller

Kim Ok Bin ha sido elegida como Lee Hwa Sun, una detective de la policía de la unidad de investigación regional de Seúl. La vida de Lee Hwa Sun se pone patas arriba cuando recibe una llamada telefónica del asesino de su marido, diciéndole que vaya a "Mujishi".

Sin embargo, la gente de Mujishi se ha transformado en monstruos después de respirar un misterioso humo oscuro. Lee Hwa Sun (interpretada por la actriz) no solo debe luchar para sobrevivir, sino también luchar contra su miedo para capturar al asesino de su marido.

Kim Ok Bin dará vida a Lee Hwa Sun en "Dark Hole"

Lee Joon Hyuk ha sido elegido para interpretar a Yoo Tae Han, un nativo de Mujishi y conductor de un auto de choque. Tiene una personalidad despreocupada y le gusta bromear, pero tiene un fuerte sentido de la justicia.

Dejó de ser policía por un escándalo provocado por un malentendido, pero está orgulloso de sus días en la fuerza. Cuando conoce a Lee Hwa Sun en el caos de Mujishi, dedica su vida a salvar a otros del peligro.

Lee Joon Hyuk interpretará a Yoo Tae Han en "Dark Hole"

Se informó anteriormente que los dos actores estaban en conversaciones para sus papeles. Kim Ok Bin es conocida por sus papeles en la película "The Villainess" y el drama, "Arthdal Chronicles", mientras que Lee Joon Hyuk repitió recientemente su papel en el drama "Forest of Secrets".

"Dark Hole" está escrita por Jung Yi Do, quien escribió "Save Me" y "Strangers from Hell", y dirigida por Kim Bong Joo, quien dirigió la película "The Phone". Se emitirá en algún momento de 2021.

Te puede interesar: K-Drama: Lee Do Hyun y Go Min Si podrían protagonizar un nuevo dorama juntos

¿Qué te parece el próximo proyecto de Kim Ok Bin y Lee Joon Hyuk? Dinos en los comentarios.