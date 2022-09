Kim Hyun Joong viaja a México y Henecias lo reciben en el aeropuerto

Según informó Kmagazine, la estrella de K-Dramas y cantante Kim Hyun Joong, conocido por su protagónico en el dorama coreano Boys Over Flowers, se presentará en México durante septiembre de 2022.

La última visita del cantante fue en 2019 para su tour mundial BioRhythm. Ahora llegó el momento de disfrutar un concierto como parte de su World Tour 2022/2023 the End of a Dream y México se convirtió en la primera presentación en Latinoamérica.

Se confirmó que el fandom Henecia se hizo presente en el Aeropuerto de la Ciudad de México para recibir al idol coreano Kim Hyun-joong. La llegada del cantante se convirtió en tendencia de las redes sociales, donde miles de fanáticos aprovecharon desearle un buen viaje y estancia en el territorio mexicano.

¿Cuándo viene Kim Hyun Joong a México?

Ya estamos en el aeropuerto ✈️✈️✈️ Acá te estamos esperando @khj_heneciatwt

Estamos muy emocionadas

México ���� es tu primera parada #KimHyunJoong #TheENDofaDream #uzoosinlatin pic.twitter.com/7HNFFG93s4 — Uzoosin's Latín America's Girlfriend (@uzoosinlatin) September 29, 2022

Kim Hyung-joon se presentará en México el viernes 30 de septiembre de 2022. El concierto toma lugar en Frontón México, ubicado en Av. de la República 17, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX.

Se espera que parte del repertorio musical incluya sus éxitos recientes como “All Bell of Blessing” (2020), “Thank You”, “Your Story”, su clásico tema del K-Drama Boys Over Flowers “Because I’m stupid” y “Love like this“.

Te puede interesar: ¿Quién es la esposa de Kim Hyun-joong?

Boletos para ver a Kim Hyun-joong

Kim Hyun-joong World Tour 2022/2023 the End of a Dream.

El único sitio para conseguir boletos del concierto de Kim Hyun-joong en la Ciudad de México es desde el sitio oficial Passline MX. El precio de los boletos es bastante variado ya que van de los $1000 pesos mexicanos hasta los $4000 pesos mexicanos. Puedes consultar la lista de precios y lo que incluye a continuación:

VIP + Hi Touch $4,000 (recuerda que es más el cargo por servicio).

VIP + Poster autografiado $2,000 más cargo por servicio.

General $1,200 más cargo por servicio.

Gradas $1,000 más cargo por servicio.

Aunque esta no es la primera visita del idol coreano a territorio mexicano, sí es un reencuentro con sus fanáticos latinos Henecia tras haber pasado 3 años desde su última visita.

Puedes conocer más del World Tour 2022/2023 the End of a Dream de Kim Hyun Joong aquí. La Verdad Noticias te recuerda que el cantante coreano también visitará otros países de Latinoamérica como Perú (4 de octubre), Bolivia (6 de octubre) y Chile (10 de octubre) este año.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram