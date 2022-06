Kim Hyun-Joong habla sobre su esposa no famosa y lanza nueva canción

Kim Hyun Joong es un famoso cantante y actor surcoreano. Seguramente muchos lo conocen por su personaje de K-Dramas “Yoon Ji Hoo” en “Boys Over Flowers”. Bueno, ahora la estrella de 36 años está felizmente casada con una mujer no famosa y habló hace poco sobre su nueva vida marital.

Hyun Joong dio una entrevista en el YouTube de su amigo “i이누카세 inookase” y confesó cómo conoció a su esposa no famosa. El cantante también sorprendió a sus fans lanzando una nueva versión de la canción “Love like this” de SS501.

La Verdad Noticias te recuerda, que Kim Hyun Joong anunció la noticia de su matrimonio durante un concierto que tomó lugar el 27 de febrero de 2022. El idol había pasado por un periodo de escándalos con su ex pareja, misma que fue encontrada culpable de difamación en contra de Hyun Joong.

¿Quién es la esposa de Kim Hyun Joong?

Según información de UnniePop, se desconoce la identidad de la esposa, ya que se trata de una persona no famosa. Durante su entrevista con su amigo “i이누카세 inookase”, Hyun Joong reveló que ya está casado legalmente con su primer amor.

Agregó que conoció a su esposa en un restaurante Soondae cuando iba en séptimo grado. La relación no había durado mucho, ya que él había comenzado su carrera y tenía una agenda muy apretada. Sin embargo, el cantante comentó que el destino los volvió a reunir. La estrella de Boys Over Flowers recreó el suceso en el video musical de la canción “The Smile in Wine”.

Foto: Kim Hyun-Joong, cantante y actor surcoreano

La estrella del K-Pop informó que decidió casarse, pero sabía que este paso es sumamente complicado por la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Además, el artista tenía miedo a la reacción de sus fans y seguidores; mismos que en su mayoría recibieron felizmente la noticia del matrimonio.

Finalmente, Kim Hyun-joong agradeció todo el apoyo que recibió durante sus inicios como idol, actor y época de varias situaciones difíciles. Comentó: “Los fans que me acompañan ahora son los que entendieron ello y se quedaron”. Escucha la nueva versión de “Love like this” a continuación:

¡Annyeong!