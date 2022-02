Kim Hyun Joong anunció su matrimonio durante un concierto

La estrella de Boys Over Flowers, Kim Hyun Joong, anunció que pronto se casará. Su agencia emitió un comunicado, mencionando que la ceremonia de la boda no será pública debido a la pandemia. La declaración se produce después de que Kim Hyun-joong hiciera el anuncio en su concierto el 27 de febrero.

Dijo: “No estoy seguro de cómo decir esto. He decidido pasar el resto de mi vida con alguien que se ha mantenido a mi lado en los momentos más difíciles y agotadores”. Añadió: “Cuando reflexiono sobre la vida que he vivido hasta ahora, he recibido tanto interés y amor. Estoy sinceramente agradecido con todos los fans por permanecer en silencio a mi lado durante mis días más oscuros y difíciles. Ya que podemos reunirnos en persona y hablar así, creo que hoy será muy significativo”.

“Fue su amor y apoyo durante mis días más oscuros que pude tomar coraje y embarcarme en la segunda mitad de mi vida. Sentí que me arrepentiría toda mi vida si solo me expresaba con palabras, considerando el infinito amor y apoyo que he recibido de los fanáticos, así que quería aprovechar esta oportunidad en este concierto para compartir esta noticia”. Anteriormente, las estrellas de K-Dramas, Son Ye-Jin y Hyun Bin anuncian boda tras un año de confirmar su relación.

La agencia del cantante y actor Kim Hyun Joong también emitió un comunicado que decía: “Debido a las dificultades de la situación actual (COVID-19), la pareja ha decidido no celebrar una ceremonia. Dado que su futura esposa no es una celebridad, hemos sido cautelosos al dar a conocer la noticia, por lo que pedimos comprensión y también que la gente se abstenga de especulaciones excesivas”.

La declaración agregó: “Su preciosa relación comenzó durante un momento difícil y ahora están dando sus primeros pasos cautelosos hacia su vida compartida juntos. Pedimos el cálido apoyo de todos para la pareja”.

La Verdad Noticias te recuerda que Kim Hyun Joong, quien es conocido por sus programas Boys Over Flowers y Playful Kiss, había estado involucrado en varias controversias con su ex novia en 2014, quien lo acusó de abuso físico y mental.

Sin embargo, el tribunal dictaminó más tarde que sus cargos eran falsos y que había dado pruebas falsas a los periodistas. Kim Hyun Joong reaparece en los medios tras pausa en su carrera actoral y ahora se sabe que está comprometido con su actual novia no famosa.

Foto: Kim Hyun Joong

