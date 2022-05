Kim Go Eun compartió adorables fotos de sí misma cuando era adolescente

La actriz surcoreana Kim Go Eun compartió algunas fotos en su historia de Instagram que llamaron mucho la atención. Compartió las fotos con la leyenda "Cyworld Vibes" y mostró cómo lucía en su adolescencia.

Para ser exactos, las fotos fueron tomadas cuando la actriz asistía a la Escuela Secundaria de Artes Kaywon. Go Eun era bien conocida por ser alumna de la secundaria de artes y mostró su imagen inmutable.

En las fotos publicadas en el Instagram personal de Kim Go Eun, la actriz que protagoniza el K-Drama Yumi's Cells mostró sus adorables encantos mientras posó para la cámara de una manera divertida y adorable. Ella también escribió en el pie de foto, "Goeun de la escuela secundaria durante la práctica de actuación".

Fotos de Kim Go Eun en la secundaria

Kim Go Eun cuando era una estudiante

Además, el celular que sostiene en la imagen llamó la atención de todos. Hizo lindas expresiones mientras sostenía el teléfono con carpeta Ice Cream que era popular en ese momento. Ella escribió en el pie de foto, "Highschool Goeun sosteniendo el teléfono Ice Cream".

Fotos de Kim Go Eun en la adolescencia

Kim Go Eun nació el 2 de julio de 1991 y al momento de redactar este artículo tiene 30 años de edad. Puedes verla en otros dramas coreanos famosos como Cheese in the Trap, Goblin y The King: The Eternal Monarch junto a Lee Min Ho.

¿Cuándo sale Yumi’s Cells 2?

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que la segunda temporada de Yumi’s Cells está en producción y se estrenará el 10 de junio de 2022. Los fanáticos ya pueden ver un nuevo póster de Kim Go Eun junto a Jinyoung de GOT7:

Visual de Yumi's Cells 2 con Kim Go Eun junto a Jinyoung de GOT7

Según información de Rakuten Viki, el K-Drama más reciente de Kim Go Eun es una adaptación del webtoon homónimo escrito por Lee Dong Gun, "Las células de Yu Mi", una comedia dramática romántica de 2021 dirigida por Lee Sang Yeob.

