Kihyun de MONSTA X regresará con su segundo álbum en solitario en octubre

El medio de noticias surcoreano Sports Dongah informó el 14 de septiembre que el ídolo del K-Pop conocido como Kihyun de MONSTA X, regresará con su segundo álbum en solitario en octubre.

Una fuente de Starship Entertainment respondió al informe poco después de su publicación, escribiendo en un comunicado separado a TopStarNews, según lo traducido por Soompi:

“Es cierto que Kihyun se está preparando para su segundo álbum en solitario con el objetivo de lanzarlo a finales de octubre después de haber finalizado recientemente el concierto de MONSTA X. Por favor, muestren mucho apoyo e interés”.

Foto: Kihyun de MONSTA X "Voyager"

El segundo álbum de la estrella de K-Pop, aún sin título, será la primera música de MONSTA X desde que se anunció que todos los miembros de MONSTA X renovaron sus contratos con Starship Entertainment, con la excepción de IM, que seguirá siendo parte de la boyband.

La Verdad Noticias te comparte que el comeback en solitario de Kihyun también llegará aproximadamente siete meses después de que hizo su debut como solista en marzo con el álbum sencillo 'Voyager', encabezado por una canción principal del mismo nombre.

Antes de su debut oficial como solista, Kihyun contribuyó con varias pistas en solitario a las bandas sonoras de K-Drama, incluidas las de "What's Wrong With Secretary Kim" y "Do Do Sol Sol La La Sol".

Te puede interesar: K-POP: Kihyun de MONSTA X dona 10 millones de wons a ONG de ayuda humanitaria

En una entrevista con el sitio NME para el lanzamiento de su 'Voyager', Kihyun habló sobre la orientación que recibió de sus compañeros de banda Joohoney e IM, quienes habían lanzado su propio material en solitario antes que Kihyun.

“Joohoney me dio algunos consejos, como consejos musicales reales, como consejos serios sobre letras”.

“Pero IM se estaba burlando de mí y pretendía ser un artista senior que hizo su [debut] en solitario anteriormente, y [actuando como] era mayor que yo”, comentó Kihyun de MONSTA X a NME.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram