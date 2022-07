Kang Tae Oh dice que Extraordinary Attorney Woo será su último K-Drama

El actor principal de Extraordinary Attorney Woo, Kang Tae Oh, se está tomando un descanso temporal de la actuación mientras pretende comenzar su alistamiento militar obligatorio en los próximos meses, según sugieren los informes.

Cuando el actor anunció Extraordinary Attorney Woo (Woo, una abogada extraordinaria) como su último proyecto esta semana antes de su servicio militar, los fanáticos parecían dar ideas épicas, como sugerir reclutar a 600 personas para alistarse en el ejército en nombre de Kang para que se salte su alistamiento militar obligatorio.

El abogado del drama coreano Extraordinary Attorney Woo ha recibido mucha atención pública últimamente, ya que los fans están babeando por los personajes interpretados por los dos protagonistas principales, Kang Tae-Oh y Park Eun Bin.

Kang Tae Oh en Extraordinary Attorney Woo

Dado que la relación entre Young-woo y Jun-ho ha comenzado lentamente a volverse más intensa en los episodios 7 y 8 del programa emitidos esta semana, los fans están prestando más atención a los actores principales y les encanta la química cada vez mayor entre ellos.

La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el drama coreano Extraordinary Attorney Woo desde la plataforma Netflix. La serie rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vistos en el gigante de streaming y está experimentando reacciones positivas del público internacional.

Kang Tae Oh nació el 20 de junio de 1994 y su edad al momento de redactar este artículo es de 28 años. Kang pertenece a la agencia M.O.C Entertainment. Un dato curioso, es que el actor perteneció al ex-grupo de K-Pop 5urprise (2014-2020) como vocalista y bailarín.

Por otra parte, puedes ver al actor Kang Tae Oh en sus dramas más reciente: The Effect of a Finger Flick on a Breakup (KBS2, 2021), Doom at Your Service (tvN, 2021), Run On (JTBC, 2020-2021), Because It's My First Love (Netflix, 2019), entre otros más.

