Kang Tae Oh de Extraordinary Attorney Woo se alistará para el servicio militar

El actor Kang Tae Oh ha estado en las noticias durante bastante tiempo, ya que obtuvo reconocimiento mundial con su último K-Drama, Extraordinary Attorney Wo. El drama coreano se ha convertido en un favorito popular de los espectadores.

Sus fans también se alegraron de ver al actor interpretar el papel de Lee Jun Ho, un personaje conmovedor. Este ha sido el mejor momento para todos, donde los espectadores solo esperan ver qué hace Tae Oh a continuación.

Pero resulta que la audiencia podría tener que esperar mucho tiempo antes de poder verlo en un nuevo programa, ya que la estrella Kang Tae Oh supuestamente se alistará en el ejército pronto.

Foto: Kang Tae Oh

Los fanáticos del entretenimiento coreano estarán al tanto del servicio militar obligatorio. Pero para aquellos que están fuera del circuito aquí, el servicio militar es muy importante en Corea del Sur, donde todos los hombres sanos de entre 18 y 28 años deben servir durante unos dos años. Todos los ídolos y actores de K-Pop también están incluidos.

La Verdad Noticias te comparte que la agencia de Kang Tae Oh, Man of Creation, dio su declaración sobre el asunto y aclaró que el actor se alistará a finales de este año.

En un principio, tenía la intención de alistarse en la UDT o en la infantería de marina. Sin embargo, probablemente optaría por alistarse como soldado regular en servicio activo para comenzar su servicio obligatorio lo antes posible porque las unidades especiales como la UDT y ramas como la infantería de marina requieren que los solicitantes completen ciertos exámenes.

Según los informes, la estrella de Doom at Your Service, Kang Tae Oh, se alistará principalmente a fines de agosto o principios de septiembre. Esto llega justo cuando su K-Drama en curso, Extraordinary Attorney Woo, termina de transmitirse.

El último episodio del programa Woo, una abogada extraordinaria saldrá al aire el 18 de agosto, lo que significa que irá inmediatamente después. Si el actor Kang Tae Oh se une al ejército a fines de agosto o principios de septiembre, servirá durante 18 meses antes de regresar a principios de 2024.

