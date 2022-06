KBS prohíbe dos canciones de BTS Proof por contener 'palabras vulgares'

Korean Broadcasting System (KBS), la emisora nacional de Corea del Sur, consideró que dos canciones de BTS no son aptas para su transmisión y prohibió su transmisión en su canal.

Cuatro canciones del próximo álbum de BTS Proof: Yet To Come, Run BTS, For Youth y Born Singer se enviaron a la emisora, pero solo una de ellas pudo pasar la revisión de censura.

Los miembros RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook lanzaron su nuevo álbum junto con el video musical de la canción principal "Yet To Come" el 10 de junio. El álbum de antología tiene una mezcla de canciones nuevas y antiguas. Sin embargo, dos días antes del lanzamiento del álbum, el grupo de K-Pop BTS fue informado que dos de sus canciones no se transmitirán en el canal de televisión estatal.

¿Por qué censuraron canciones de BTS?

Foto grupal de BTS era "Proof" - versión Door

Según un informe de Soompi, un representante de KBS anunció el 8 de junio que las canciones “Run BTS” y “Born Singer” no se transmitirán en el canal porque las letras contienen malas palabras, palabras vulgares y expresiones groseras.

Está pendiente una decisión final sobre “For Youth” porque la letra de los primeros 30 segundos de la canción que presenta efectos de sonido de concierto no tiene letra ni voz. Solo se permitió la transmisión de la canción principal del álbum, “Yet to Come”.

ARMY reacciona a 'Run BTS', nueva canción del álbum Proof censurada por KBS. parece que los fans estaban más divertidos que decepcionados por la decisión y recurrieron a las redes sociales para compartir sus reacciones.

Muchos comentaron emojis de risa, mientras que otros compartieron clips de las estrellas del K-Pop diciendo palabrotas. Uno bromeó: "Si no escucho blasfemias en esas canciones, estoy contigo KBS".

Otro fan escribió: "LMFAO eso me emociona más". Un tercero comentó: "Ejecute la revisión de censura fallida de BTS para la televisión coreana debido a las maldiciones, algo muy perfecto para BTS en las raíces".

La decisión de KBS significa que BTS no podrá interpretar estas canciones en programas musicales en la televisión coreana. Sin embargo, todavía pueden realizarlos en otros lugares, incluidos los conciertos. BTS también presentará el álbum en vivo el 13 de junio para conmemorar el noveno aniversario de la formación de la banda.

