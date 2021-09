K-Pop: TXT, BTS, Stray Kids y BLACKPINK reinan en importante lista de Billboard

El mundo del K-Pop se hace notar en la lista de álbumes mundiales de Billboard. Grupos como TXT, BTS, Stray Kids y BLACKPINK son algunos de los reyes en 2021 y en La Verdad Noticias te compartimos los nuevos éxitos que están ganando éxito con los fanáticos.

Este año fandoms como BTS ARMY, BLINK y MOA dejaron en claro que no pausarán su gran cariño por sus artistas favoritos. Ahora, para la semana que termina el 11 de septiembre, Billboard dio a conocer el ránking de popularidad para álbumes a nivel mundial.

En la lista se destacó la presencia de gigantes como BTS, BLACKPINK, Stray Kids y nuevos grupos como TXT (Tomorrow X Together) que enamoran cada vez más. Además, te invitamos a conocer todo sobre las nominaciones de BTS, BLACKPINK y más grupos de pop coreano en los MTV Video Music Awards 2021.

Álbumes mundiales de K-Pop en Billboard

Foto: Álbum "The Chaos Chapter: FREEZE" de TXT

The Chaos Chapter: FREEZE de TXT se mantuvo en el puesto número 1 de Billboard en su decimocuarta semana en la lista, extendiendo su propio récord como el álbum de pop coreano más largo de 2021.

"The Chaos Chapter: FREEZE" también se mantuvo fuerte en el Billboard Hot 200 esta semana, convirtiendo a TXT en el tercer artista de pop coreano en la historia en tener un álbum durante 11 semanas en la lista. Recientemente, TXT explora más rock en su nuevo video musical Loser Lover.

Foto: Álbum "Map of the Soul: 7" de BTS

BTS (Bangtan Sonyeondan) consiguió un impresionante total de siete álbumes entre los 15 primeros esta semana. "Map of the Soul: 7" se mantuvo en el número 3, seguido por "BE" en el número 5, "BTS, The Best" en el número 6, "Love Yourself: Answer" en el número 8.

La lista de álbumes de Bangtan Boys en Billboard sigue con "Map of the Soul: Persona” en el número 11,"Love Yourself: Her" en el número 13 y "Skool Luv Affair" en el número 14. Antes informamos qué canciones de BTS están en inglés y también todas las canciones de Bangtan Sonyeondan en orden.

Foto: Álbum "NOEASY" de Stray Kids

Finalmente, el nuevo álbum de estudio NOEASY de Stray Kids, ocupó el puesto número 7 en su segunda semana en la lista de álbumes mundiales de Billboard, mientras que THE ALBUM de BLACKPINK ocupó el puesto número 9 en su semana 48.

Foto: Álbum "THE ALBUM" de BLACKPINK

¿Qué es el K-Pop?

El K-Pop es música popular originaria de Corea del Sur y que abarca una variedad de estilos. Agencias de K-Pop afectadas por nuevas regulaciones en China compartieron sus preocupaciones. Sin embargo, se espera que estas regulaciones como “limitar la compra de álbumes” no afecte su desempeño en las listas de Billboard.

