K-Pop: “THE ALBUM” de BLACKPINK debuta en el Top 50 mundial de Spotify

¡"THE ALBUM" de BLACKPINK es un éxito en Spotify!

El 5 de octubre, YG Entertainment reveló que las ocho pistas del álbum completo de BLACKPINK debutaron dentro del top 25 en el Global Top 50 diario de Spotify.

La canción principal del álbum de BLACKPINK, "Lovesick Girls", ocupó el tercer lugar en la lista Global Top 50 el día de su lanzamiento, el 2 de octubre.

BLACKPINK domina listas de popularidad de Spotify y iTunes

Además de "Lovesick Girls", “Bet You Wanna” con Cardi B llegó al cuarto lugar y el sencillo en colaboración con Selena Gomez, “Icre Cream” se coloca en el décimo lugar.

“Dynamite” de BTS ocupa el sexto lugar del Top 50, y comparten un espacio entre los 10 temas más populares de esta semana con “Mood” de 24kGoldn, “WAP” de Cardi B, entre otros.

BLACKPINK ha dominado Spotify todo el 2020

En junio, el sencillo de pre- lanzamiento de BLACKPINK, "How You Like That", debutó en el puesto número 5 de la misma lista y se convirtió en el debut de mayor rango para una canción de un grupo de chicas.

En agosto, su sencillo "Ice Cream" rompió el récord en el n. ° 4. En el n. ° 3, "Lovesick Girls" es ahora la canción debut de un grupo de chicas de mayor rango.

Otros temas de BLACKPINK que han llegado al Top 50 de Spotify están: "Bet You Wanna" con Cardi B que debutó en el número 4, "Pretty Savage" en el número 8 y "Ice Cream" en el número 10, "Crazy Over You" en el 7, "Love To Hate Me" en el 18, "How You Like That" en el puesto 19 y "You Never Saber” en el 25.

En términos de números de streaming, "Ice Cream" sigue siendo el debut más grande de BLACKPINK en la lista con 5,060,036 transmisiones el primer día.

Te puede interesar: K-Pop: “Kill This Love” de BLACKPINK llega a 900 millones de reproducciones

¿Cuál ha sido tu tema favorito de “THE ALBUM” de BLACKPINK? Dinos en los comentarios.