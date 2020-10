K-Pop: NCT vuelve a liderar las listas de Billboard después de 2 años/Foto: Label K-Pop

NCT salta del n.° 10 al n.° 1 en la lista de artistas emergentes de Billboard (con fecha del 24 de octubre), regresando por segunda semana a la cima y por primera vez desde mayo de 2018, gracias al nuevo álbum del grupo Resonance, Pt. 1.

El conjunto debuta en el puesto número 6 en la lista de álbumes mundiales con 4.000 unidades de álbumes equivalentes obtenidas, según Nielsen Music / MRC Data. "Make a Wish (Birthday Song)" del álbum debuta en el puesto 11 en World Digital Song Sales.

También contribuyó al regreso del grupo al número uno en Artistas emergentes su alcance social, impulsado principalmente por las reacciones de Twitter. NCT ocupa el segundo lugar en la tabla Social 50, con un aumento del 128 por ciento en la actividad general.

NCT es el segundo acto de K-pop que lidera Artistas emergentes este año, después de su subgrupo NCT Dream en mayo.

Otros artistas que entraron en la lista de Billboard

Future Islands debuta en el n.° 2 en Artistas emergentes cuando su sexto LP, As Long as You Are, llega al n.° 7 en Álbumes alternativos (9.000 unidades).

También comienza en el n.° 1 en álbumes de vinilo con 4.000 copias vendidas en vinilo. El sencillo del álbum "For Sure" ocupa el puesto número 16 en la lista de reproducción de canciones alternativas para adultos.

El grupo de k-pop de SM Entertainment nuevamente está consiguiendo éxito en todo el mundo/Foto: K-magazine

La lista de Artistas emergentes clasifica a los artistas en desarrollo más populares de la semana, utilizando la misma fórmula que el Billboard Artist 100, que lo abarca todo, que mide la actividad del artista en múltiples listas de Billboard, incluidas Billboard Hot 100, Billboard 200 y Social 50. The Artist 100 enumera los actos más populares, en general, cada semana.

Sin embargo, la lista de artistas emergentes excluye a los artistas que han obtenido una entrada entre los 25 mejores en el Hot 100 o Billboard 200, así como los artistas que han alcanzado dos o más 10 en las listas de géneros de canciones "Hot" de Billboard y/o clasificaciones de género de álbumes "Top" basadas en el consumo. ¿Eres fan de NCT?, ¿Crees que podría mantenerse en el número 1? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.